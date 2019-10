Sechs Kandidaten stellen sich in Altenburg den Wählern

Altenburg

Wo die Probleme in Thüringen zu verorten sind, darin waren sich die Gäste beim Wahlforum des Kreisverbands Altenburger Land des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) am Donnerstag in der Destille einig. Handlungsbedarf gebe es unter anderem bei den Themen Bildung und Sicherheit sowie der Daseinsvorsorge angefangen bei bezahlbarem Wohnraum über öffentlichen Personennahverkehr bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten auf dem Land. Unstrittig war auch, dass die Kommunen dafür mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden müssen.

Mehr Theatermitarbeiter, abgesenktes Wahlalter

Darüber hinaus erläuterten die Landtagskandidaten ihre Schwerpunkte. So möchte Bernhard Stengele von den Grünen die Zahl der Mitarbeiter des Theaters in Altenburg von zwanzig auf 120 mit derzeit in Gera angestelltem Personal erhöhen. Sein Parteifreund Nick Purand setzt auf Ökologie und das herabsetzen des Wahlalters auf 16 Jahre. Die Linken Ute Luckasch und Ralf Plötner wollen mehr gesellschaftliche Anerkennung für Pflegeberufe und fordern sozialen Wohnungsbau. Darüber hinaus müssten große Anstrengungen auf das Gewinnen von Lehrern sowie in die Sicherung der Schulstandorte gelegt werden .

Gewerkschafter laden bewusst AfD nicht ein

Grüne und Linke waren sich zudem mit SPD-Kandidat Hartmut Schubert einig: Die Rot-Rot-Grüne Koalition verdiene es weiter zu regieren. „Das ist eine Koalition von drei Partnern auf Augenhöhe“, erklärte der Sozialdemokrat. Für den Finanzstaatssekretär muss Politik zukünftig dafür sorgen, dass die Bürger nicht nur laut Statistik in einem sichern Land leben, sondern dies auch glauben. Christoph Zippel will mit seiner CDU an die Macht im Land. Unter anderem möchte er den ländlichen Raum attraktiver zu gestalten, damit sich dort etwa Ärzte und Lehrer ansiedeln. Dazu brauchen die Kommunen allerdings auch die nötige finanzielle Beinfreiheit, so Zippel in der Destille.

Nur wenige interessierte Bürger

Nach dem Forum zur Kommunalwahl im Mai, fand nun die zweite Veranstaltung dieser Art für die Landtagswahl am 27. Oktober in der Destille statt. Wie schon im Mai erreichte der DGB aber nur wenige Interessierte. Nicht einmal zwanzig Wähler kamen zum Polit-Talk, an dem sich auch nur sechs von 13 Kandidaten beteiligten. „Die AfD haben wir nicht eingeladen, weil sie Gewerkschaften bekämpft und deren rassistische, ausländerfeindliche Ausrichtung nicht Politik des DGB ist“, begründete Kreischef Herbert Gräfe. Dass kein Kandidat der Freien Demokraten kam, habe wohl an Kommunikationsproblemen gelegen. Außerdem seien Kandidaten nicht eingeladen worden, von denen die DGB-Leute schlicht nichts wussten.

Von Jörg Reuter