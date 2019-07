Gröba

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in der Breitinger Straße in Gröba. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet die Fahrerin eines Hyundai (38) beim Befahren der Straße zu weit nach links, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr und in der Folge zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Fahrzeugen kam.

An allen beteiligten Fahrzeugen – neben dem Hyundai waren ein Fiat, ein Opel und ein VW beteiligt – entstand Sachschaden. Insgesamt sechs verletzte Personen, darunter drei Kinder/Jugendliche, wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Von ovz