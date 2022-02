Schmölln

Es wird ungemütlich in Hartha, zumindest für die Autofahrer. Ab dem 19. April, in gut zwei Monaten, beginnt der erste Bauabschnitt auf der L1362. Die Eisenberger Landstraße wird auf rund 1,4 Kilometern erneuert und ist Teil der geplanten Ortsumgehung von Hartha. Zwischen Sachsenroda und Hartha wird die Straße, laut dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, daher voll gesperrt.

Bauvorhaben ist für Unternehmen problematisch

Für ansässige Unternehmen bedeutet die Vollsperrung den Verlust des Durchgangsverkehrs. „Die Vollsperrung ist für uns gar nichts“, sagt Bertram Burkhardt zu den Plänen. Der Eigentümer und Betreiber der gleichnamigen Straußenfarm klingt nicht begeistert, wenn man ihn auf die Sperrung der Straße anspricht. „Vor allem nach Corona“, ergänzt er. „Wir wünschen uns dringend eine Ampelregelung.“ Mit diesem Wunsch, eine Alternative zur Vollsperrung zu finden, wandten sich die ansässigen Unternehmen im vergangenen Sommer auch an die Behörde, erklärt Roberto Geier vom gleichnamigen Obstgut, das ebenfalls an der Eisenberger Straße liegt. Darin baten die Unternehmer um eine Alternative zur Vollsperrung. „Wir leben alle von der Region und auch vom Pendlerverkehr,“ so Roberto Geier. Das Obstgut agiert als Direktvermarkter, unter anderem mit Hofladen. Wegen Corona seien die Menschen sowieso schon weniger mobil, das merke man, so Geier weiter. „Es ist sowieso schwierig, und wenn es so wird wie geplant, ist das schon existenzbedrohend.“

Seitens der Stadt haben sich die Unternehmer auch Hilfe gesucht. Dort ist der Unmut über die Sperrung nicht ungehört geblieben. Verschiedene Lösungen, wie beispielsweise eine Behelfsstraße, kommen aber nicht zum Vollzug. Einzig an der Öffnung der Straße, zumindest von Richtung Greiz nach Altenburg, sei man derzeit noch dran, so Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD), der die Problematik bis in den Landtag brachte.

Fertig sein soll der erste Bauabschnitt, bei dem die Straße grundhaft mit einer neuen Linienführung ausgebaut werden soll, Ende Oktober, heißt es aus dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Die Umleitungen sollen, aus Richtung Altenburg kommend, über die L1361 in Göllnitz Richtung Schmölln gehen, andersherum geht die Strecke aus Pölzig kommend Richtung Ronneburg weiter und wohl ebenfalls durch Schmölln. Die Kosten für die Arbeiten liegen bei rund 1,8 Millionen Euro.

Von Vanessa Gregor