Seelöwe begeistert Probsthof-Besucher in Schmöllner Ortsteil Kummer

Corona hat vieles verändert. Auch die Abläufe im Probsthof. War er vorher vor allem das Ziel von organisierten Gruppen, mussten sich Maike und Jörg Probst im Schmöllner Ortsteil Kummer plötzlich auf einzelne Familien als Besucher einstellen, die Zerstreuung in der gut gepflegten Umgebung und bei den Tieren suchten.

Leipziger eröffnet Badesaison im Probsthof

Erstes Hallo: Marco Brandt macht sich mit Seelöwe Andrew bekannt Quelle: Mario Jahn

Es wird aber auch viel geboten: Die Vorführscheune mit Manege, eine Kindermühle aus Holz, Meerschweinchen und Kaninchen, der Waschbär Zorro, Affen, Papageien und Pferde. Es gibt einen Kinderspielstall mit Waschkessel und Nähmaschine. Viele der liebevoll zusammengetragenen Kleinigkeiten mussten aber entfernt werden, weil sie sich nicht desinfizieren lassen. Stall und Scheune bieten Schutz vor Regen oder auch Abkühlung.

Genau diese suchte am Sonnabend Marco Brandt. Bei 30 Grad Celsius stieg der Leipziger als erster ins Becken zu Andrew und eröffnete damit die Badesaison im Probsthof. Vorher wurde er von Gary, der den Seelöwen trainiert, mit dem Tier bekanntgemacht. Was bei Menschen „Gib mir fünf“ heißt, nennt sich auf Seelöwisch „Touch“.

100.000 Liter Wasser fasst Andrews Becken

Von Trainer Gary Jahn und Besucher Marco Brand (r.) lässt sich Andrew zu Kunststücken animieren. Quelle: Mario Jahn

Auch die anderen Kommandos kommen in Englisch. Bei „Kiss“ kommt Andrews Schnauze Marco Brandts Gesicht sehr nahe, bis sie es ganz zart berührt. Daraufhin erfolgt die Belohnung mit einer Sprotte und einem Lob der Trainerin an den Seelöwen: „Good Boy“. Auf „Jump“ hüpft er aus dem Becken. Auch das wird wieder mit einem Fisch belohnt. Bleibt der Dankeschön-Fisch aus, wird dieser mit lautem Brüllen eingefordert und man glaubt tatsächlich einen Löwen brüllen zu hören.

Das Becken, in dem Andrew für seine Auftritte residiert, umfasst 100 000 Liter Wasser, eine Füllung kostet 500 Euro. Wegen des leichten Gefälles des Bodens sieht es aus, als gäbe es einen Schwimmer- und einen Nichtschwimmerbereich. Andrew kann sich überall gut bewegen und als Marco Brandt dann auf seinem Rücken durchs Becken gezogen wird, taucht Andrew sogar.

Tiere und Trainer kommen aus dem Norden

m Anschluss an die Seelöwen-Vorstellung zeigt Maike Probst eine Hunde- und Affenshow. Quelle: Mario Jahn

Hierher gekommen sind der fünfjährige Andrew und sein doppelt so alter Artgenosse Lappy aus Schleswig-Holstein mit zwei großen Transportern. In einem ist das Reisebecken mit 22 000 Litern Wasser. Der andere Truck ist das Reise-Zuhause von Conchita und Gary Jahn, den Tiertrainern. Als Jörg Probst seine Gäste samt Gefährte an der Autobahnausfahrt erwartete, um sie nach Kummer zu lotsen, dachte er besorgt: „Oh je, hoffentlich habe ich auf den Straßen und bei uns genug Platz!“

Hatte er – genauso wie „Anbader“ Marco Brandt. Als Überraschung bekam er das Schwimmen von seiner Freundin geschenkt, die davon in der Zeitung gelesen und gleich gebucht hat. Er ist begeistert und schwärmt: „Bei solchen Shows im Urlaub kann man, wenn man Glück hat, dem Tier mal einen Fisch reichen. Doch hier so hautnah ist das ganz was anderes.“ Erstaunt war er über den mangelnden Mund- oder besser Maulgeruch des Tieres.

Ab 1. Juli wieder Normalbetrieb in Kummer

Die Hunde- und Affenshow begeistert die Zuschauer in der Vorführscheune der Familie Probst. Quelle: Mario Jahn

Ebenso überwältigt sind Doreen und Elina (12) Kretschmer aus Waldenburg, die später mit Andrew schwimmen. „Es war unglaublich schön!“, sprudelt es aus Mama Doreen heraus. „Wir wollten gar nicht raus! Die Tiertrainer haben alles so gut erklärt und eine solche Ruhe ausgestrahlt. Dadurch hatten wir gar keine Angst.“

Bis Ende Juni kann man in Kummer noch mit den Seelöwen schwimmen. Denn ab 1. Juli haben Conchita, Gary, Andrew und Lappy ein Engagement an der polnischen Ostsee. Dann beginnt im Probsthof wieder der Regelbetrieb mit Reisegruppen. Als Erstes haben sich 30 sächsische Senioren angesagt. Überhaupt scheint der Probsthof im Nachbarland besser bekannt zu sein als in der Nähe, sagt Maike Probst und bedauert das. Hoffnungsvoll sieht sie den Ferien entgegen, wenn die beliebten und zum Teil schon ausgebuchten Artistik-Camps für Kinder und Jugendliche stattfinden.

Von Christiane Leißner