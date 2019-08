Meuselwitz

Insgesamt 42 Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren kamen in diesem Jahr zum Segelcamp an den Hainbergsee nach Meuselwitz. Erstmals war das Camp landesweit ausgeschrieben – so dass die Teilnehmer nicht nur aus dem Altenburger Land, sondern auch aus Gotha und Erfurt kamen. Sven Starkloff betreute am Freitag die Jüngsten auf dem Hainbergsee in der Optimistenklasse. Die Größeren indes nutzten den Haselbacher See.

Veranstaltet wird das Sommercamp vom Seesportclub Meuselwitz seit 15 Jahren. Die jungen Seeleute lernen dabei reichlich über Theorie und Praxis des Segelns und des damit verbundenen seemännischen Handwerks. Ihr frisch erworbenes Wissen können die Teilnehmer nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser sofort unter Beweis stellen.er Seesportclub Altenburger Land sowie Aqua Fun Wintersdorf.

Von ovz