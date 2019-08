Posterstein

Rasant geht es an diesem Wochenende wieder in Posterstein zu. Zum mittlerweile 16. Mal steigt dort von Freitag bis Sonntag das große Seifenkistenrennen auf der Rennstrecke zur Rothenmühle. Und die Veranstalter haben auch in diesem Jahr wieder ein randvolles Programmpaket geschnürt – einige Neuerungen inklusive.

70 Starter gemeldet

Den Großteil der Augen dürften dabei sicher die Läufe zum Mitteldeutschland-Cup am Sonnabend und Sonntag auf sich ziehen. Posterstein ist erneut eine von acht Stationen der Rennserie und offenbar bei den Teilnehmern sehr beliebt. „Wir haben bisher 70 Startermeldungen“, kann Streckensprecher Stefan Jakubek, der auch im Vorstand der ausrichtenden Seifenkistenfreunde Posterstein ist, berichten. Spannung dürfte wieder bis zum Schluss garantiert sein. Denn im Mitteldeutschland-Cup werden gleich zwei Wertungen genommen.

Neben der Geschwindigkeit der Piloten – an der Rothenmühle werden bis zu 70 Stundenkilometer erreicht – wird auch die Gleichmäßigkeit der Fahrer gemessen. Hier gilt die Zeitdifferenz zwischen allen getätigten Abfahrten. Wer am ehesten zwei nahezu gleiche Zeiten auf den Asphalt bringt, hat die Nase vorn. „Theoretisch kann also auch der letzte Fahrer noch gewinnen“, so Jakubek. Wer sich noch kurzfristig einen Startplatz sichern möchte, kann dies per Mail an seifenkiste@posterstein.de tun.

Buntes Rahmenprogramm

Abseits der Rennen lockt wieder ein buntes Rahmenprogramm die Besucher. So steht etwa am Freitag ab 18 Uhr ein Filmabend für Kids mit Popcorn auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr wird dann Live-Musik am Lagerfeuer auf dem Zeltplatz geboten. Am Samstag können die kleinen Besucher zur Mini Disco (18 Uhr) eine flotte Sohle aufs Parkett bringen, während ab 20 Uhr im Festzelt zur Musik von „ Querbeat“ das Tanzbein geschwungen werden darf. Sowohl zur Mini Disco als auch den Abendveranstaltungen ist in diesem Jahr der Eintritt frei. Am Sonntag klingt der Tag im Anschluss an das Bobby-Car-Rennen für Kinder ab 12 Uhr und der anschließenden Siegerehrung schließlich entspannt ab 17.30 Uhr aus. Angebote wie Ponyreiten, Hüpfburgen, Kindertattoos, Dosen- und Torwandschießen sowie ein Kreativzelt runden das Programm insbesondere für die jüngeren Gäste ab.

