Seifiger Start für kreative Wochen: 100 Tage lang wird Altenburg zum Aktionsschauplatz

Altenburg

„100 Tage, 100 Aktionen“ist eine neue Reihe der Altenburger Stadtmensch-Initiative überschrieben, die am Dienstag gestartet ist. Jeden Tag soll eine kleine kulturelle oder gestalterische Idee umgesetzt werden, die für Aufsehen sorgt oder Spuren im Stadtgebiet hinterlässt. Akteurinnen und Akteure aus dem Altenburger Land haben sich mit Projekten beworben, erhalten dafür jeweils 100 Euro aus dem Stadtmensch-Budget.

Zum Auftakt tanzten Künstlerinnen und Seifenblasen vor der Farbküche am Markt, begleitet von neugierigen Blicken der Passantinnen und Passanten. „Als nächstes wird am Mittwoch das Schaufenster des Ex-Jeansladens in der Johannisstraße gestaltet – maritim, für die Sehnsucht nach Meer“, kündigte Wolfram Rochner an, der die Aktionsreihe koordiniert. Außerdem auf der Liste steht zum Beispiel ein Urban Gardening am 1. April, zudem werden am 23. März schmackhafte Kuchenstreusel öffentlichkeitswirksam unters Volk gekrümelt. An einer Berufsschule verteilt eine Aktionskünstlerin am 1. März Jugendliteratur.

Das Finale der Reihe ist nach 100 Tagen das Stadtmenschfestival. „Es gibt aber noch freie Aktionstermine bis dahin“, sagt Wolfram Rochner. Wer mitmachen will, möge eine E-Mail an 100Tage@stadtmensch-altenburg.org senden.

Von LVZ