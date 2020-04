Seit 112 Jahren gibt es die Gravier-Anstalt Gleitsmann in Altenburg

Altenburg

„Ob die mir das in die Wiege gelegt haben, weiß ich nicht. Aber ich wollte immer Graveur werden“, schwärmt Claus Gleitsmann von seinem Berufsstand. Der kleine Laden auf der oberen Marktseite in Altenburg ist seine Welt. An den Wänden drängen sich Sportpokale, prächtig verzierte Bierkrüge, Uhren und Wandteller. Seit 112 Jahren werden in der Hausnummer 30 die unterschiedlichsten Gravuren und Stempel angefertigt. Firmeninhaber Claus Gleitsmann wirft einen Blick zurück und lässt die Historie seines alteingesessenen Familienbetriebes Revue passieren.

Der Gründervater ist ein begnadeter Zeichner

Firmengründer Reinhold Gleitsmann ist Glasgraveur und ein begnadeter Zeichner. Quelle: Mario Jahn

Zum Gravieren braucht es künstlerische Begabung und eine ruhige Hand. Großvater Reinhold Gleitsmann hat Beides, als er 1908 Gravieranstalt und Stempelhaus gründet. Sein Spezialgebiet sind Glasgravuren. Doch er verziert auch Bestecke mit Monogrammen, graviert Schmuck und Zinndeckel und handelt mit Emailleschildern. Die Monogramme fertigt der begnadete Zeichner frei Hand ohne Schablone. Seine Palette ist breit gefächert. In einer Werbeanzeige bietet der Firmengründer das Erstellen von Wappenschriften an. Jahrzehntelang entsteht in der Werkstatt alles in reiner Handarbeit. Die erste Graviermaschine kommt 1950 zum Einsatz.

Der Münzpräger des Altenburger Prinzenraubes

Vater Horst Gleitsmann ist in der Werkstatt mit großer Schere hochkonzentriert am filigranen Arbeiten. Quelle: Mario Jahn

Auch die Söhne Heinz und Horst arbeiten im väterlichen Betrieb. 1953 legt Heinz die Meisterprüfung ab. Als Reinhold Gleitsmann 1954 stirbt, übernehmen seine Kinder das Geschäft. Enkel Claus erinnert sich, dass nie jemand die private Firma enteignen wollte, wohl wegen ihrer geringen Größe. 1972 stößt er als ausgebildeter Stahlstempelgraveur zum Familienunternehmen. Sein Fachgebiet ist das Anfertigen von Prägestempeln. Das Motiv wird dabei aus dem Metallstempel herausgearbeitet und tritt reliefartig aus der Oberfläche hervor. Auf diese Weise entstehen auch Vorlagen für Münzprägungen. Vielen Altenburgern ist Claus Gleitsmann in seiner Funktion als Münzpräger von den Prinzenraubfestspielen bekannt.

Die Kunst der Flachstichgravur

Im Familienbetrieb wird er von seinem Onkel Heinz in die Geheimnisse der Flachstichgravur eingeführt. Motive und Schriftzüge werden hierbei mit einem sogenannten Stichel ins Material eingraviert. Der Stichel, eine gehärtete Stahlschneide mit Holzgriff, wird in die Oberfläche eingestochen und gleichmäßig von Hand nach vorn gedrückt. Das Material wird nicht wie beim Ritzen zur Seite geschoben, sondern herausgestochen.

Claus Gleitsmann demonstriert die Flachstichgravur auf Zinn. Für die Bearbeitung mit dem Stichel braucht er eine ruhige Hand. Quelle: Mario Jahn

Umständliche DDR-Zeiten für die Gleitsmänner

„Zu DDR-Zeiten hatten wir ordentlich zu tun“, meint Claus Gleitsmann. „Wir hatten nur drei Tage die Woche geöffnet, die anderen brauchten wir zum Arbeiten.“ Es ist alles ein bisschen umständlich damals. Die Werkstatt nimmt ungefähr die Hälfte des kleinen Ladens ein und die Gleitsmänner sitzen recht beengt aufeinander. 1976 macht der jetzige Firmeninhaber seinen Meister.

Derartige Messingteller wurden zu DDR-Zeiten von der Stadt Altenburg vertrieben. Claus Gleitsmann fertigte den Stempel. Quelle: Mario Jahn

Gesellinnennachwuchs mit Fragezeichen

Als die nächste Generation heranwächst und Tochter Helge-Ingeburg Interesse zeigt, bildet er sie zur Graveurin aus. Seit 2002 hat sie den Gesellenbrief in der Tasche. Ob sie das Geschäft einmal übernehmen wird, ist ungewiss – zu unregelmäßig kommen die Aufträge herein. „Was heute noch gut geht, sind Stempel“, erklärt Handwerksmeister Gleitsmann.

Ein ungewöhnlicher Ostergruß

Schon lange ist die Werkstatt im Haus eine Etage höher gezogen. Sie beherbergt noch viele der alten Gerätschaften des Großvaters und eine CNC-Graviermaschine. „Die Maschine kann vieles aber nicht alles“, stellt Claus Gleitsmann fest, denn handgemachte Gravuren sind individueller. Ähnlich wie der Firmengründer bietet auch er die unterschiedlichsten Leistungen an. Mitunter flattern recht ungewöhnliche Aufträge ins Haus – wie das Gravieren eines Hirschgeweihs, einer 70 Zentimeter langen Orgelpfeife oder der Wetterfahne vom Turm der Bartholomäikirche nach deren Restaurierung 2008. Zum privaten Vergnügen wurden bei Gleitsmanns auch schon hartgekochte Ostereier mit einer Gravur verziert – die meisten der Eier blieben heil.

Auch auf kleinen Tüten warb das Stempelhaus Gleitsmann in früheren Zeiten für seine Produkte. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber