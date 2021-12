Seit 1883: Garbisdorfer Schlosserei ist eine der ältesten im Altenburger Land

Göpfersdorf/ Garbisdorf

Sie gehört zu den ältesten Handwerksbetrieben im Altenburger Land: die Schlosserei von Jörg Schumann in Garbisdorf. Von Urgroßvater Julius 1883 gegründet, besteht der Familienbetrieb in der vierten Generation. Seit 138 Jahren befindet sich die Werkstatt, erbaut vom Firmengründer, am Rande des 80-Seelen-Dorfes. Wer den Handwerksbetrieb aufsucht, muss das Meisterstück von Jörg Schumann durchqueren: das Hoftor. Er habe es 1990 mit Beginn des Westgeldes gebaut, erzählt der 54-Jährige. Beruflich kam für ihn nie etwas anderes in Frage als die Arbeit mit Metall. „Ich bin schon als Kind mit in der Werkstatt rumgestiegen. Handwerker sein ist eine Lebensphilosophie. Das Schöne an der Schlosserei ist, man sieht was man gemacht hat.“

Vater Wolfgang als Lehrausbilder

Die aktuelle Auftragslage ist sehr gut und führt den Schlossermeister bis in den Leipziger Raum. Schumanns Faible sind unter anderem Anfertigungen für den Denkmalschutz wie historische Türbeschläge oder handgefertigte Schlösser für die Burg Mildenstein im sächsischen Leisnig. Bei einem seiner jüngsten Aufträge schließt sich sogar der Kreis zum Firmengründer: In einem Nachbarort restauriert Jörg Schumann ein Hoftor, das sein Urgroßvater Julius um 1890 geschmiedet hat. Seine Ausbildung erhielt Jörg Schumann in den 80er-Jahren bei Vater Wolfgang. Jahrelang arbeiteten die beiden als Zweierteam zusammen. Im Jahr 2000 übernahm der Junior das Geschäft und erhielt weiterhin tatkräftige Unterstützung durch den Vater. 2015 zog sich der Landmaschinenschlossermeister aus der Firma zurück.

Zwei Garbisdorfer Schlossergenerationen: Jörg Schumann (l.) übernahm das Geschäft von Vater Wolfgang im Jahr 2000. Quelle: Andy Drabek

Vom Konditor zum Schlosser

Firmengründer Julius Schumann fertigte Ende des 19. Jahrhunderts zunächst Schlösser, Tore und Zäune. Bald kamen landwirtschaftliche Gerätschaften wie Mähbalken, Futtermuser und Viehwaagen dazu. „Um 1900 wurde es eine Landmaschinenschlosserei“, erzählt Urenkel Jörg Schumann. Als 1935 mit Großvater Felix die nächste Generation die Schlosserei übernahm, geschah das nicht ganz freiwillig.

„Eigentlich war mein Großvater Konditor. Aber da seine beiden älteren Brüder im Ersten Weltkrieg gefallen waren, musste er umlernen und die Werkstatt übernehmen.“ Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in der Schlosserei auch Aschekästen hergestellt und Schlüssel gefeilt. Der aktuelle Firmensenior Wolfgang Schumann erinnert sich noch an die Transmissionsriemen, die bis Anfang der 70er-Jahre quer durch die Werkstatt verliefen und von einem einzigen Motor angetrieben wurden. Früher soll der sogar mit Petroleum gelaufen sein. „So wurde es zumindest in der Familie erzählt.“

Die historische Ansicht von Karl Hahn zeigt Wohnhaus und Schlosserei Schumann nebst produzierter landwirtschaftlicher Geräte. Quelle: Andy Drabek

Kurioses Türschloss aus der Zeit des Firmengründers

Wolfgang Schumann erklärt die besondere Tücke des Türschlosses, das noch aus der Lehrwerkstatt des Firmengründers stammt. Quelle: Andy Drabek

Der 85-Jährige weiß manche Anekdote aus der langen Geschichte der Landschlosserei zu erzählen. Wie beispielsweise die vom sonderbaren Türschloss, dessen Schlüssel man zum Verschließen kein zweites Mal umdrehen durfte. Noch heute befindet sich das Schloss im Besitz der Familie, einstmals aufbewahrt vom Firmengründer. Es stammt aus dessen Lehrwerkstatt neben dem Garbisdorfer Friedhof, die später zu Kolonialwarenladen und Kneipe wurde. „Wenn die Frau dort zweimal zugeschlossen hatte, brachte sie das Schloss nicht mehr auf. Da musste ich früher oft mit dem Werkzeug hin“, erinnert sich Wolfgang Schumann.

Richtplatte aus Panzerstahl

Der Firmensenior hat auch die Geschichte von der massigen Richtplatte parat, die ihren Platz direkt vor der Werkstatt hat. Laut Wolfgang Schumann stammt sie von einem deutschen Bergepanzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Als die amerikanischen Truppen 1945 immer weiter auf das Dorf zu rückten, habe die Panzerbesatzung das Kettenfahrzeug einfach stehengelassen und sei geflohen. Um das ausgebrannte Gefährt von der Straße zu ziehen, habe es damals um die sechs Traktoren gebraucht. Als der Panzer später in seine Einzelteile zerlegt wurde, sicherten sich Schumanns die rund 300 Kilogramm schwere Richtplatte.

Die Richtplatte stammt von einem deutschen Bergepanzer aus dem Zweiten Weltkrieg und wiegt rund 300 Kilogramm. Quelle: Andy Drabek

Praktischer Unterricht für Schüler zu DDR-Zeiten

Auch zu DDR-Zeiten blieb die Schlosserei in Familienhand. „Sie brauchten jemanden, der die Landmaschinen reparierte und auch für die Bevölkerung was machte“, erzählt Senior Wolfgang Schumann. „Wir haben damals natürlich kleinere Brötchen backen müssen. Das Material war ein Problem.“ In den 60er-Jahren hatten bei ihm Schüler der damaligen Polytechnischen Oberschule Langenleuba-Niederhain ihren praktischen Unterricht. In dieser Zeit bildete Wolfgang Schumann auch Lehrlinge aus. Heute sind die Anforderungen an den Handwerksbetrieb andere. Firmeninhaber Jörg Schumann ist viel unterwegs, was eine Ausbildung von Berufsnachwuchs unmöglich macht. Wie es mit der Garbisdorfer Schlosserei nach der vierten Generation weitergeht, ist noch ungewiss. Einen Nachfolger gebe es derzeit leider nicht, meint Jörg Schumann.

In der Garbisdorfer Schlosserwerkstatt findet sich einiges an historischem Interieur, wie die alten Ständerbohrmaschinen. Quelle: Andy Drabek

Von Dana Weber