Seit Montag: 32-Jähriger wird in Meuselwitz vermisst

Meuselwitz

Eine Vermisstensuche hält die Polizei zur Zeit in Meuselwitz in Atem. Wie die Beamten mitteilen, wird dort nach dem 32-jährigen Philipp S. gesucht. Am Dienstag hatte ein Angehöriger die Polizei informiert, dass er S. seit Montagnachmittag nicht mehr gesehen und auch keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Besonders brisant: Offenbar ließ Philipp S. auch notwendige Medikamente in seiner Wohnung zurück.

Der 32-jährige Philipp S. wird in Meuselwitz vermisst. Quelle: Polizei

Der Vermisste ist 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze dunkle Haare, sogenannte „Tunnel“ in beiden Ohren und ist im Bereich der Arme sowie der Brust tätowiert. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose, dazu trägt er Turnschuhe und ein rot/weißes Basecap. Zudem führt er einen mehrfarbigen Rucksack bei sich.

Eine hilflose Lage oder dringend notwendige medizinische Versorgung für Philipp S. kann laut Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise der Bevölkerung. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Philipp S. machen kann oder ihn seit Montag gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter 03447 4710 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von LVZ