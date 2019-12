Seit über zehn Jahren fehlt der TÜV: Tiefgarage Roßplan droht Schließung

Altenburg

Täglich steuern dutzende Fahrzeuge in die Tiefgarage am Roßplan, die den öffentlichen Bereich in der ersten Tiefebene nutzen. Nochmal so viele kurven in die Etage darunter – in den privaten Sektor. Auf beiden Ebenen der 1996 errichteten Garage befinden sich insgesamt 298 Stellplätze. Keiner von den Parkern ahnt, welche Sicherheitsmängel in der Tiefe lauern.

Zur Galerie Die Tiefgarage am Roßplan hat erhebliche Brandschutzmängel. Nicht alles sieht man auf den ersten Blick, einiges aber schon.

Der Tiefgarage fehlen teilweise schon seit über zehn Jahren vier unabhängige technische Überprüfungen für die Funktionsfähigkeit: für die Warnanlage bei einer gesundheits- oder lebensgefährlichen Belastung mit Kohlenmonoxid, für die Brandmelde-, für die Abluft- und für die Sprinkler-Anlage. Das hat eine sogenannte Gefahrenverhütungsschau ergeben, die das städtische Bauordnungsamt gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Altenburg vorgenommen hat. Als Endergebnis attestierten die Experten erhebliche Mängel, wie Rathaussprecher Christian Bettels der OVZ auf eine Anfrage hin mitteilte.

Weitere Mängel aufgetaucht

Dabei fehlt in der Tiefgarage sogar noch mehr als jene vier Prüfberichte, ähnlich einem TÜV. So müssen Brandschutztüren erneuert, Fluchtwegebeschilderung angebracht sowie eine Überarbeitung des Feuerwehrplans, die Beseitigung von Brandlasten und Rettungswegkennzeichnungen vorgenommen werden. Wenn die Eigentümer den Auflagen der Brandschutzbehörde nicht nachkommen, drohe eine Schließung, erklärt Bettels.

Eigentümer sind die Altenburger Stadtwerke

Eigentümer der öffentlich genutzten Tiefgaragesind die in städtischem Besitz befindlichen Stadtwerke Altenburg GmbH, die sie an die Energie- und Wasserversorgung Altenburg verpachtet hat. Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Wenzel bestätigte die Mängel gegenüber der OVZ, verwies jedoch darauf, dass die gesamte Immobilienanlage am Roßplan einer Eigentümergemeinschaft gehört, speziell jene privat genutzten Plätze auf Ebene II. Nach Bekanntwerden der Probleme habe er sofort bei der VB Hausverwaltung Altenburg auf die Beseitigung und auf eine dazu nötige Eigentümerversammlung gedrungen. Denn verantwortlich für die Behebung der Mängel sei allein die VB, betont Wenzel.

Bernhard Votteler, Chef der VB Hausverwaltung, steht vor dem Eingang zur Tiefgarage Roßplan. Er ist für die Mängel verantwortlich und will sie nun abstellen. Quelle: Jens Rosenkranz

Chef der VB Hausverwaltung ist Bernhard Votteler, und zwar schon seit 1996. Ihm sind die Mängel peinlich, aber er räumt sie ein. So fehlen die Prüfberichte für die Abluft- und die Brandmeldeanlage wohl schon mindestens seit 2007, der für die Sprinkleranlage seit 2016. Erklären könne er sich das nicht, warum so lange Zeit nichts überprüft und die Frist von drei Jahren mehrmals versäumt wurde. Votteler spricht von veralteten Adressen, an die die Aufforderungen zum Kontroll-Termin verschickt wurden und nicht ankamen. Auch er habe sich nicht gekümmert. „Dazu stehe ich“, sagt Votteler der OVZ.

Für die Warn- und Brandschutzanlagen in der Tiefgarage fehlen seit Jahren die Prüfberichte. Quelle: Mario Jahn

Verlassen habe er sich auf die regelmäßig vorgenommenen Wartungen, die stets mit einem erfolgreichen Betriebstest verbunden waren, außer bei der Sprinkler-Anlage. Votteler versichert, dass schon Anfang des Jahres drei TÜV-Termine im Januar stattfinden, für die Brandmeldeanlage im Februar. Für die anderen Mängel sei er dabei, Firmen zu beauftragen. Wenn auch die Kosten feststehen, werde eine Eigentümerversammlung einberufen.

Mangelhaft: Das Einfahrtstor zur Ebene 2 kann im Ernstfall von der Feuerwehr nur gewaltsam geöffnet werden. Quelle: Jens Rosenkranz

Die Brandschutztüren auf den vier Fluchttreppen, die in die Garage führen, wurden bereits erneuert, da sie teilweise gar nicht mehr aufgingen. Als problematisch erweisen sich jene zwei Gitter-Tore, durch die es zu den privaten Stellplätzen hinein- und an anderer Stelle wieder hinausgeht. Im Moment kommt dort die Feuerwehr nur gewaltsam durch. Heikel sind auch Brandlasten, also abgestellte Sachen, die einem Feuer weitere Nahrung geben. Bei der Kontrolle waren dies vor allem Reifenstapel und Kanister. Das alles sollte längst weg sein. Bei einem Vor-Ort-Termin mit der OVZ musste auch Votteler einsehen, dass dies nicht der Fall war.

Von Jens Rosenkranz