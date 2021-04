Selbsttests für alle Schüler: So sollen Schulen im Altenburger Land am Montag starten

Altenburger Land

Die Osterferien sind zu Ende, für die Schüler im Altenburger Land steht die Rückkehr in den Schulalltag bevor. Ein entscheidender Baustein dabei soll ein umfassendes Testsystem sein, um Infektionen schnell zu erkennen und gleichzeitig möglichst umfassenden Präsenzunterricht zu gewährleisten. Die LVZ hat bei den verantwortlichen Stellen nachgefragt, auf was sich Schüler ab Montag einstellen müssen.

Selbsttests für die Großen, Lollipop-Tests für die Kleinen

Generell, heißt es von Seiten des Schulamtes Ostthüringen, starten Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien kommende Woche in Stufe Gelb in den bereits gewohnten eingeschränkten Regelbetrieb. Parallel dazu, so Schulamtsleiter Berthold Rader, sollen vorerst zwei Mal pro Woche Tests auf eine Corona-Infektion durchgeführt werden. Diese werden allerdings nicht mehr, wie bisher, von externem Personal durchgeführt. Stattdessen sollen Schüler aber der Klassenstufe 5 die Tests selbst durchführen. Das bedeutet, selbstständig einen Nasenabstrich zu nehmen und anschließend in einem entsprechenden Röhrchen mit Testlösung auszuwerten. Allerdings, wird in einem entsprechenden Brief des Bildungsministeriums an die Eltern betont, sollen die nunmehr verwendeten Tests deutlich angenehmer in der Anwendung sein, als die bislang genutzten.

Auch Grundschulkinder sollen ab Montag regelmäßig getestet werden: Für sie sind sogenannte Lollipop-Tests vorgesehen. Die Tests werden jeweils von Lehrkräften beaufsichtigt und dokumentiert, der Vorgang selbst ist als Teil des Unterrichts eingestuft. Über das pädagogische Personal soll auch sichergestellt werden, dass positiv getestete Kinder keine Stigmatisierung oder Ausgrenzung aufgrund des Testergebnisses erleben müssen.

Testauswertung noch in der Schule

Die Auswertung der Abstriche und Lutschtests erfolgt laut Schulamt noch in der Schule. Bei einem positiven Ergebnis, so heißt es in dem Elternbrief, werden die betroffenen Schüler umgehend isoliert, die Eltern zur Abholung ihres Kindes informiert und das Gesundheitsamt in Kenntnis gesetzt. Ein PCR-Test soll dann im Nachgang Gewissheit bringen. Fällt auch dieser positiv aus, gelten in Folge auch die übrigen Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Lerngruppe als Kontaktpersonen – mit den bekannten Auswirkungen.

Zunächst freiwillig, Testpflicht aber möglich

Zum Start und sofern möglich auch darüber hinaus, betont man im Bildungsministerium ausdrücklich, sollen die Tests bei allen Kindern freiwillig erfolgen. Auch ohne Test dürfen Schülerinnen und Schüler sowie das pädagogische Personal weiter das Schulgebäude betreten und am Unterricht teilnehmen, heißt es. Eltern und volljährige Schüler können der Testung widersprechen, ein entsprechendes Formular ist auf der Website des Bildungsministeriums hinterlegt. Allerdings, betont man im Ressort von Minister Helmut Holter (Linke), hält man sich striktere Regularien offen: Sollte sich in der ersten Schulwoche eine sehr geringe Beteiligung an den Tests abzeichnen, seien auch Betretungsverbote oder eine Testpflicht denkbar.

Schulschließungen oder Einschränkungen sind nicht vom Tisch

Um den enormen Materialaufwand zu bewältigen, hat der Freistaat laut Ministeriumsangaben tausende Testkits beschafft. Allein von den für alle Schüler über 11 Jahren vorgesehenen Schnelltests der Firma Roche seien in ganz Thüringen 297 000 Exemplare geordert und bereits über die Ferien an die Schulen versandt worden. Für die Grundschulkinder stehen zunächst 40 000 Lolli-Tests der Firma Ningbo bereit, insgesamt umfasst die georderte Charge 160 000 Tests.

Wie lange der nun landesweit in Stufe Gelb organisierte Unterricht durchgeführt werden kann, ist darüber hinaus in den kommenden Wochen auch von den Inzidenzwerten abhängig. Einschränkungen oder gar erneute Schulschließungen sind in Landkreisen mit einer Inzidenz über 150 durchaus im Rahmen des Möglichen, wie das Ministerium betont. Den Landkreisen ist es freigestellt, hierbei zwischen den Klassenstufen zu differenzieren, bevor komplette Schulschließungen verfügt werden.

Von Bastian Fischer