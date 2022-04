Selbstversorgung mit Obst und Gemüse? Bitte nachmachen!

Altenburg

In Zeiten allgegenwärtiger Preissteigerungen kann es nicht schaden, in manchen Dingen gewissermaßen zu den Wurzeln zurückzukehren. Die Altenburger Selbstversorgerin Gerlinde Pilz verfolgt diesen Ansatz schon seit Jahren und zu Recht, wie ich finde. Ich selbst verbinde ausgesprochen angenehme Erinnerungen mit den Gärten meiner Kindheit, als Eltern und Großeltern Obst und Gemüse anbauten, um die Familie ein ganzes Stück weit selbst zu versorgen.

Ich denke an die üppig wuchernden Himbeeren am Gartenzaun von Oma Ilse oder unsere zuckersüßen Erdbeeren, die alle zwei Tage in der Gartenanlage zu ernten waren. Opa Pauls kleiner Kartoffelacker hinterm Stall hatte es mir in einem Jahr besonders angetan. Ich liebte es, nach der Ernte mit bloßen Händen tief in der weichen Erde zu wühlen – auf der Suche nach Knollen, die Großvater übersehen hatte. Habe ich eine Kartoffel entdeckt, freute ich mich wie ein kleiner König.

Es geht um Freude, nicht um Effektivität

Für meine Eltern und Großeltern war Mangelwirtschaft die Hauptmotivation für den Eigenanbau. Heute sind es steigende Preise und ein Ausgleich zum anstrengenden Alltag. Letzteres ist nicht zu unterschätzen. Das Schaffen mit den Händen im Garten ist Nahrung für die Seele und gut fürs Wohlbefinden. Wenn dann auf der Scholle auch noch Gemüse und Obst gedeihen, überwiegt der Genuss der eigenen Ernte und die Frage, ob sich das finanziell wirklich lohnt, ist hinfällig. Eigener Anbau ist im Grunde sowieso nicht mit Geld aufzuwiegen. Im Garten geht es in erster Linie um Freude und nicht um Effektivität. Was meine eigene Selbstversorgung betrifft: Ich plane in diesem Jahr mein erstes Hochbeet mit vier verschiedenen Bohnensorten.

Von Dana Weber