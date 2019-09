Altenburg

Vor der Landtagswahl in Thüringen erkundet ein ZDF-Team vier Wochen lang das Leben in Altenburg. Unter dem Label „ ZDF in Altenburg“ berichtet Reporter Mathias Kubitza vom 23. September bis 18. Oktober intensiv aus der Stadt, teilt der Sender mit. Zusammen mit Kameramann und Cutter Niklas Grunwald nimmt er vier Wochen lang rund um die Uhr am Leben in der Skatstadt teil. Ziel sei es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, welche Themen sie bewegen.

Um möglichst viele Geschichten und Sichtweisen der Altenburger in Erfahrung bringen zu können, wird das ZDF-Team am kommenden Dienstag von 15 bis 17 Uhr auf dem Markt in Altenburg für erste Gespräche zur Verfügung stehen – unter dem Motto „Erzähl’s dem ZDF!“.

Altenburg folgt auf Weißwasser und Stendal

Die Berichte aus Altenburg sind die siebte Auflage des Bürgerprojekts des Senders, das auf intensive Berichterstattung aus dem Leben der Bewohner abzielt. Vorher waren Wilhelmshaven, Weißwasser, Stendal, Bottrop, Mannheim und Cottbus dran. Welche Sorgen und Wünsche haben die Menschen vor Ort, wie wirkt sich der Strukturwandel aus, den die Stadt seit knapp 30 Jahren erlebt? – um Fragen wie diese soll es gehen. Nach der Wende und massiven Einschnitten in der Chemieindustrie, im Uranbergbau und der Braunkohle schrumpfte Altenburg vor allem durch Abwanderung und niedrige Geburtenraten um etwa 20 000 Einwohner.

Im März 2017 erstattete Kleingärtner-Chef Strafanzeige

Das ZDF hat Altenburg zuletzt im März 2017 in den bundesweiten Blickpunkt gerückt, als „heute journal“-Moderator Claus Kleber in der Anmoderation eines Beitrages sagte, dass hier „in Schrebergärten schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sind wie das Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik“. Der Kleingärtner-Verbandschef Wolfgang Preuß erstattete daraufhin Strafanzeige und traf sich später mit Kleber.

