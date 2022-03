Altenburg

Die Idee vom regionaleren Altenburger Senf hat eigentlich nur damit angefangen, dass Julia Jungbeck-Ucar, Geschäftsführerin der Altenburger Senf & Feinkost GmbH, nur einen Katzensprung von der Agrar GmbH Ziegelheim entfernt wohnt. Sie kam mit der Leitung ins Gespräch und eins führte zum anderen: „Wir haben gesagt: Lass uns doch mal ein Projekt machen und Senfkörner anbauen. Mal sehen, ob das funktioniert und wie gut das funktioniert.“ Eine limitierte Edition nachhaltigeren Senfs für die lokalen Hofläden war angedacht, hergestellt aus Senfkörnern mit Ziegelheimer Ursprung statt aus Russland oder der Ukraine. Dafür war zunächst von 14 Tonnen geernteter Körner die Rede. Und dann begann Putin den Angriff auf die Ukraine, Russlands Banken wurden aus dem Swift-System ausgeschlossen. Die Welt hat sich verändert.

Preissteigerung für Senfkörner bei 400 Prozent

„Als Russland an dem Samstag aus dem Swift genommen wurde, habe ich der Agrar GmbH abends um zehn eine Nachricht geschrieben, einen Hilferuf: Bitte pflanzt mehr Senfkörner an!“, erzählt Julia Jungbeck-Ucar. Denn die Rohstoffe für die Senfproduktion werden knapp, Lieferungen aus Russland kommen nicht mehr nach Deutschland, auch die großen Anbaugebiete in der Ukraine fallen derzeit aus. Noch haben die Jungbecks einen Vorrat von 13 Tonnen Senfkörnern, der drei bis vier Monate reichen dürfte, aber sie sind verzweifelt auf der Suche nach einer Alternative zu den Lieferungen aus Richtung Osten.

„Eigentlich müsste noch ein LKW mit 24 Tonnen Körnern an uns geliefert werden, laut Kontrakt. Aber der kommt wahrscheinlich nie“, vermutet Julia Jungbeck-Ucar. 100 Tonnen Körner fordert die Produktion des Altenburger Senfs jährlich. Durch Putins Krieg habe sich außerdem eine noch größere Preissteigerung bei den Rohstoffen ergeben, die bei rund 400 Prozent liege. Hinzu kommen noch die gestiegenen Kosten für Gläser und Deckel, denn die Firmen haben wiederum mit den höheren Energiekosten zu kämpfen. „Die hohen Preise sind im Einzelhandel fast gar nicht umsetzbar“, sagt Jungbeck-Ucar. „Wir sind noch in der glücklichen Lage, Senf über unsere Homepage verkaufen zu können.“

Leergekaufte Supermarktregale

Wie angespannt die Lage ist, zeigt sich auch in zwischenzeitlich leergekauften Supermarktregalen. Zum Teil waren die Bestände an regionalem Senf dort komplett ausgegangen. Die Agrar GmbH will ihren Anbau nun so aufstocken, dass sie im Raum Ziegelheim 70 Tonnen Senfkörner jährlich ernten können – die fünffache Menge des anfangs geplanten Testanbaus.

In Anbaufläche gerechnet, erhöht sich das Maß benötigten Bodens auf etwa 30 bis 40 Hektar, beziffert Carsten Sieler, Geschäftsführer der Agrar GmbH Ziegelheim. „Wir ändern dafür unseren Anbauplan, verzichten an der Stelle auf Sonnenblumen.“ Das sei zwar nicht die ideale Fruchtfolge, aber für langfristige Planungen war keine Zeit. Es muss jetzt losgehen.

In diesen Tagen, sagt Sieler, werde gesät. Kein klassisches Saatgut, denn das sei derzeit nicht zu bekommen, sondern Senfkörner. Die Agrar GmbH bekommt die von den Altenburgern. „Viel brauchen wir ja nicht für die Aussaat. Zehn bis zwölf Kilogramm pro Hektar werden reichen.“

Eine Premiere für den Senfanbau im Altenburger Land. Ob die Qualität letztlich die Erwartungen erfüllt, wird sich zeigen, sagt Carsten Sieler und fügt an, er sei noch verhalten optimistisch. Doch theoretisch sollte der Senf – ein Kreuzblütler wie der Raps – gut gedeihen.

Eine sofortige Problemlösung für Julia Jungbeck-Ucar ist der Vertrag mit den Ziegelheimern allerdings nicht. „Geerntet wird ja erst im September. In der Zwischenzeit brauchen wir definitiv noch eine Lieferung, sonst schaffen wir es nicht bis dahin.“

