Schmölln

Ein Trickdiebstahl beschäftigt seit der vergangenen Woche die Polizeiinspektion Altenburger Land.

Am Mittwoch, den 13. November, hatte ein 81-Jähriger gegen 8.50 Uhr seinen Wagen auf dem Parkplatz an der Stadtmauer/Lädchen auf dem Schmöllner Markt abgestellt. Kurz darauf wurde er von einem, wie die Polizei mitteilt. südländisch aussehenden Mann angesprochen. Der Unbekannte fragte dabei, ob der Senior 50 Cent wechseln könne.

Mit Wechseltrick 50 Euro erbeutet

In seiner Hilfsbereitschaft suchte der Geschädigte nach Kleingeld in seiner Geldbörse, wobei der Unbekannte vorgab ihn dabei zu unterstützen und dabei auch in das Kleingeldfach griff. Nachdem sich der Mann bedankt hatte fuhr er mit einem Wagen in unbekannte Richtung davon. Etwas später bemerkte der Geschädigte schließlich, dass ein 50-Euro-Schein aus seiner Geldbörse fehlte. Noch auf dem Parkplatz wurde er von zwei Männern angesprochen, die den Wechseltrick beobachtet hatten.

Polizei sucht Zeugen

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Trickbetrüger geben können. Zeitgleich werden auch die beiden Männer, die den Geschädigten ansprachen, gebeten, Kontakt mit den Beamten aufzunehmen. Sämtliche Hinweise werden unter Tel. 03447 4710 entgegen genommen.

