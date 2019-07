Altenburg

Ein bisher unbekannter Täter hat einer 83-jährigen Frau am Montag zwischen 9.15 und 9.35 Uhr in einem Supermarkt in der Münsaer Straße die Geldbörse gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Geldbörse befand sich in einem Stoffbeutel, der am Rollator der Frau hing. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 03447 4710.

Von ovz