Schmölln

Eine Seniorin ist am Montag in Schmölln von einem Laster angefahren und verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer war am Nachmittag damit beschäftigt, rückwärts in die Liefereinfahrt eines örtlichen Supermarktes einzufahren, teilt die Polizei mit. Bei dem Manöver übersah er die 82-Jährige, die gerade über den Parkplatz des Supermarktes lief. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von OVZ