Sensibler Chefposten im Landratsamt seit Anfang April vakant

Im Landratsamt tut sich seit Anfang April eine Personallücke in einem äußerst sensiblen Bereich auf. Dirk Nowosatko, früherer Leiter des Fachbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit und zugleich Chef des Jugendamts, hat zum 31. März die Behörde verlassen. Seit 1. April ist er Geschäftsführer der Lebenshilfe Stollberg. Dennoch steht sein Name als Leiter des Fachbereichs 2 auch bis gestern auf der Internetseite des Landratsamtes. Seit Anfang April ist seine Stelle nicht besetzt.

Hat als Fachbereichs- und Jugendamtsleiter zum 31. März gekündigt: Dirk Nowosatko. Quelle: Mario Jahn

Dass Nowosatko das Landratsamt verlässt, ist seit Mitte Dezember 2019 bekannt, als seine Kündigung vorlag. Die Stelle wurde nach den Angaben von Behördensprecherin Jana Fuchs am 15. Januar ausgeschrieben. Nowosatko selbst meint, dass dies erst Mitte Februar geschah. Insgesamt gab es 15 Bewerber, von denen drei in die engere Wahl kamen, davon einer aus dem Landratsamt, der seinen Antrag aber wieder zurückzog. Letztendlich wurde keiner genommen. Als man im Landratsamt merkte, dass man zum 1. April niemanden hatte, bat man Nowosatko inständig, doch noch länger zu bleiben. Der lehnte jedoch mit Verweis auf seine neue Stelle ab. Weggefährten berichten, dass er außerdem seit längerem mit einigen Dingen in der Behörde unzufrieden war.

Hohe Qualifikation nötig

Der Fachbereich 2 und das Jugendamt werden seit April kommissarisch von Vize-Landrat Matthias Bergmann geleitet. In seiner Abwesenheit werde er von Landrat Uwe Melzer vertreten, erklärte Fuchs auf OVZ-Anfrage.

Das aber ist zumindest heikel. Denn für den sensiblen Jugendbereich gilt ein sogenanntes Fachkräfte-Gebot. Der Leiter muss einen speziellen Hochschulabschluss, zum Beispiel als Sozial-Pädagoge, vorweisen. Nowosatko hatte einen solchen und wurde in einer Abwesenheit von dem ebenso qualifizierten Frank Just vertreten, der den Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst leitet.

Vize-Landrat Matthias Bergmann (r.) leitet das Jugendamt kommissarisch. In seiner Abwesenheit wird er von Landrat Uwe Melzer (CDU) vertreten. Quelle: Mario Jahn

Der Landrat besitzt diese Qualifikation nicht. Die OVZ-Anfrage, ob diese Bergmann als Diplom-Verwaltungswirt hat, ließ das Landratsamt bislang unbeantwortet. Insider in der Behörde bezweifeln dies.

Die Vertretung im Jugendamt, bei Urlaub oder Krankheit, muss aber klar geregelt und gesichert sein, vor allem bei Entscheidung der Inobhutnahme von Minderjährigen oder bei Kindeswohlgefährdungen. Der hohe Anspruch war auch der Grund, warum die Stelle bislang nicht besetzt werden konnte. Die Anforderungen seien hinsichtlich „der Qualifikation und persönlichen sowie fachlichen Eignung selbstverständlich sehr hoch“, erklärte Fuchs.

Dass nun ausgerechnet Bergmann diesen wichtigen Fachbereich leitet, ist außerdem bemerkenswert, da er nach dem Willen Melzers und der CDU 2021 nicht zur Wiederwahl als Vize-Landrat vorgeschlagen werden soll.

Soll ab 1. Juli den Fachbereich 2 und das Jugendamt leiten: Frank Just Quelle: Landratsamt

Die Zwischenlösung mit ihm läuft Ende Juni aus. Zum 1. Juli soll Frank Just den Fachbereich und das Jugendamt laut OVZ-Informationen übernehmen. Zuvor muss es zu dieser wichtigen Personalie noch eine Anhörung im Jugendhilfeausschuss geben. Sie findet am 11. Juni statt. Aber wer Just ab Juli nun vertritt, ist ebenso unklar.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler