Input ist gleich Output: Leicht und klar gedacht, ist es doch immer von beiden Seiten abhängig, wie so manches Gesprochene vom jeweils anderen gehört wird. Kann ich meinem Gegenüber mein Anliegen so darbringen, dass er es auch versteht? Gemeinsame Verständigung funktioniert immer dann am besten, wenn beide Seiten sich ein wenig Humor bewahren. Das zeigt sich auch bei „Stille Post Extrem“, dem Spiel, das ich dieses Mal vorstellen möchte.

Lacher in nahezu jeder Gruppe garantiert

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Lachen, so viel sei schon mal verraten, ist vorprogrammiert bei diesem Spiel für vier bis acht Spieler. Dabei ist das System denkbar einfach: Lesen, Malen, Lesen, Malen, Lesen und noch mal Malen. Einige mögen sich an die klassische Zettel-Variante erinnern, bei dem der Zettel zur Abtrennung der Teilbereiche Malen und Lesen gefaltet wurde.

Mit „Stille Post Extrem“ kommt die ursprünglich schlichte Gruppenspiel-Variante mit schickem und praktischem Material daher. Und ehrlich: Das Spiel sorgt für Lacher in nahezu jeder Gruppe.

Zum Material gehören Wortkarten, auf denen sich sechs unterschiedliche Worte finden, ein Würfel, Läppchen, bis zu acht Folienstifte – und acht beschreibbare Hefte mit acht Seiten. Zu Rundenbeginn zieht jeder Spieler eine Karte, nimmt den Würfel und wirft ihn. Die jeweilige Karte darf keiner der anderen Spieler sehen, so dass am Ende keiner die Grundlage der kommenden Konversation im Heft kennt. Dann schreiben die Spieler das so erwürfelte Wort in das Fach „Geheimes Wort“ auf die erste aufgeklappte Seite.

Lesen, zeichnen – und wieder von vorn

Haben alle ihr Wort niedergeschrieben, wird die nächste Seite aufgeklappt. Nun geht es ans Zeichnen – und hier beginnt der Spaß. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie ziehen das Wort „Heftklammer“. Sie zeichnen es. Können Sie gut malen? Nein? Egal, die anderen haben oft ein ähnliches Problem, zumal jeder Spieler jedes Heft nach und nach erhält. Wobei das eben genannte Wort noch einfach ist. Versuchen Sie sich mal an „Schlechte Manieren“!

Das Spiel greift das klassische Prinzip auf – mit umfangreichem Material. Quelle: Gabriele Orymek

Von der Heftklammer zur Brücke

Nach dem Zeichnen werden alle Hefte an den jeweils linken Nachbarn weitergegeben. Alle schlagen Seite zwei auf und betrachten das Bild. Darüber gesprochen werden darf währenddessen nicht. Stattdessen gilt: Machen Sie was aus dem, was Sie sehen. Die Heftklammer – vielleicht nur stilisiert skizziert, vielleicht filigran-künstlerisch dargestellt – wird in der Wahrnehmung des nächsten Spielers zur Brücke oder etwas ganz anderem.

Der Arme darf nun niederschreiben, was er zu sehen glaubt. Er schreibt auf Seite drei und das Heft wird erneut weitergereicht. Der nächste liest und zeichnet und so weiter. Am Ende wird offen aufgelöst.

Punktevariante ist enthalten – aber kein Muss

Und, was war’s – und was ist es nun? Nicht wundern, so kann schnell mal aus einer schlichten Weihnachtskrippe eine Rinderherde werden. Für diejenigen, die gern Punkte verteilen und Sieger ermitteln, gibt es eine solche Wertung in der Anleitung. Aber, ganz ehrlich, dieses Spiel dürfte in den meisten Runden nur aus Freude an der Überraschung gespielt werden. Und diese gibt es bei „Stille Post Extrem“ zuhauf.

Das kreative Ratespiel „Stille Post Extrem“ Spieltyp: Rate- und Zeichenspiel Empfohlenes Alter: ab 8 Jahren Spieler: 4 – 8 Spieldauer: ca. 30 Minuten Verlag: Goliath Erscheinungsjahr: 2012 Preis: ca. 30 bis 35 Euro

Von Gabriele Orymek