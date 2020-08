Altenburg

Am Ende war’s immer der Gärtner? Bei einem wirklich guten Krimi ist das wohl eher selten der Fall. Es sollte immer Raum für genügend Verdächtigungen bleiben. Mitdenken macht schließlich Spaß!

Gehören Sie auch zu den Krimi-Fans? Spielen Sie gern und lassen sich auch mal auf ein Abenteuer ein? Dann sollten Sie „Krimi total“ mit ihren Freunden einmal eine Chance geben. Natürlich können Sie sich auch in einem Restaurant einem öffentlichen Krimi-Dinner anschließen. Persönlicher – und in Zeiten von Corona womöglich auch einfacher umsetzbar – ist dann aber doch das gemeinsame Spiel zuhause.

Spürnasen brauchen Lust aufs Rollenspiel

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Krimi-Dinner können ganz allgemein mit einem kleinen Stehgreif-Theater verglichen werden. Jeder Mitspieler erhält im Vorfeld ein Rollenheft mit einer eigenen kleinen Hintergrundgeschichte und weiteren Details über den eigenen Charakter. So kann sich jeder Teilnehmer die eigene Figur besser vorstellen. Auch Wissenswertes über die lieben Mitspieler lässt sich darin finden. Niemand weiß alles, aber alle wissen genug, um die eigene Neugierde zu schüren.

Das gemeinsame Ziel ist es, am Ende des Abends den Mörder zu entlarven. Denn der sitzt mit am Tisch: Einer der Mitspieler hat einen kleinen Vermerk in seinem Heft, den kein anderer lesen darf – „Du bist der Mörder!“ Damit ändert sich für diesen Spieler das Spielziel, will er doch logischerweise nicht erkannt werden. Ausflüchte, Lügen, falsche Zeitangaben – alles ist erlaubt. Alle anderen hingegen müssen ehrlich bleiben. Können Sie auch, denn sie waren’s ja nicht. Die Verwicklungen am Tisch sind jedoch oft nicht leicht zu durchschauen: So mancher Hinweis führt zu falschen Verdächtigungen.

Große Themenvielfalt

Zu einem gelungenen Krimi-Abend gehört natürlich auch ein wenig Planung – vor allem bei der Entscheidung, vor welchem Hintergrund die Mörderhatz denn stattfinden soll. Sie wollen reich sein? Kein Problem, dann ist die „Yacht der Macht“ vielleicht Ihr Thema. Oder wären Sie gerne mal im Mittelalter unterwegs? Dann lohnt sich das „Geheimnis der Burg Wolfsklamm“. Auch ein Ausflug in die Märchenwelt oder ins Reich der Vampire bietet sich an. Je nach persönlichem Interesse kann man den Abend in die verschiedensten Epochen oder an die verrücktesten Orte versetzen. Es gibt mehrere Anbieter von Krimi-Dinner-Spielen: Das Umschauen lohnt sich also.

Gute Vorbereitung ist gefragt

Halte ich schließlich das Material in Händen, geht es noch an die Vorbereitung. Wie viele Personen muss ich einladen? Meist sind sechs bis acht Personen empfohlen. Im Anschluss wird das Material gesichtet. Achtung: Nicht alles anschauen! Der Spielleiter hat nämlich seine eigenen Informationen.

Schließlich werden Einladungen an die künftigen Mitspieler übergeben, gern verbunden mit der Bitte, sich der Rolle entsprechend zu kleiden – und zu benehmen. Allein das hebt die Spiellaune enorm. Dann wird der Abend geplant: Die passende Deko zum Thema und das passende Essen etwa. Kleiner Tipp: Wird das Krimi-Dinner als Mitbring-Event gestaltet, muss nicht einer für alles verantwortlich sein.

Die verschiedenen Rollen des jeweiligen Falls werden vor Start an die Mitspieler verteilt. Quelle: Gabriele Orymek

Ermittlungen zwischen den Gängen

Gespielt wird dann in mehreren Runden, die sich praktischerweise immer zwischen den Menü-Gängen befinden. Nach dem Einstieg und der Begrüßung folgt die Vorspeise, die erste Runde mit den ersten Informationen wird durch die Hauptspeise beendet. Wichtig dabei: Niemand sollte zu viel erzählen – man will sich ja nicht selbst in die Pfanne hauen – aber doch genug, um einen anderen am Tisch ins „unrechte“ Licht zu rücken. Auf Runde zwei inklusive Diskussion folgt schließlich das Dessert. Nebenbei eingestreute Gerüchte beleben die Gespräche am Tisch – die stets in der jeweiligen Rolle geführt werden sollten. Dann kann auch die Bedienung am Tisch durch die mitspielende Haushälterin übernommen werden.

Nach dem Dessert folgt die Auflösung

Mit Knabberzeug und einem guten Glas Wein findet der Abend voller Verdächtigungen dann schließlich seinen Abschluss. Nun muss jeder seinen Tipp abgeben. Hat der Mörder sich verraten? Sind Motiv und Tathergang bekannt? Der Mörder kann sich freuen, wenn er nicht gefunden wurde. Und alle anderen, wenn sie ihn mit guter und genauer Recherche als Täter festnageln konnten.

Den größten Spaß bringt das Spiel in Gruppen, die gerne reden, fachsimpeln und sich in ihre Rollen fallen lassen. Nur prüde sollte man dabei nicht sein – die Verbindungen untereinander sind nicht immer unschuldiger Natur. Aber immer dran denken: Es ist nur ein Spiel. Und wie schon gesagt: Der Gärtner war’s meistens nicht.

Das Krimi-Dinner-Spiel „Krimi total“ Spieltyp: Krimi-/Rollenspiel Empfohlenes Alter: ab 16 Jahren Spieler: 8 – 9 Spieldauer: 3 bis 4 Stunden Verlag: Krimi total Erscheinungsjahr: 2017 Preis: ca. 17 bis 25 Euro

Von Gabriele Orymek