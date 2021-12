Altenburg

Nur wenige Spiel-Events haben in diesem Jahr stattgefunden. Eines davon war die Messe „Modell Hobby Spiel“ in Leipzig. 47 000 Besucher nutzten die Gelegenheit zur Information über die aktuelle Spielewelt. Ich als Spieler hatte natürlich zwei Ziele: Die Spieleverlage, die ihre Neuheiten präsentierten, und die Preisverleihung des „Graf Ludo“ – das ist der seit 2009 jährlich verliehene Deutsche Spielgrafikpreis für Gesellschaftsspiele. Und die diesjährigen Finalisten schenkten sich nichts. Die Jury hatte auch in diesem Jahr die schwere Entscheidung zu treffen, die beiden Spiele mit der schönsten und passendsten Optik auszuwählen.

Ins Finale für die beste Kinderspielgrafik schafften es „Ghost Adventure“, „Similo Wilde Tiere“ und „Fabelwelten“. Für das Finale bei der Familienspielgrafik wurden „Everdell“, „Spicy“ und „Tang Garden“ nominiert. Da es aber immer nur einen Sieger geben kann, gewannen am Ende „Everdell“ und „Fabelwelten“. Wer sich dabei erinnert: von „Fabelwelten“ hatte ich schon einmal berichtet. Warum wohl?

Und „Everdell“? „Everdell“ ist ein schon schwierigeres Spiel für erfahrene Familien. Das wunderschöne Material bietet ein umfassendes Spielerlebnis. Beginnend mit einer fantasievollen Geschichte, die uns hinein nimmt in ein Dorf voller tierischer Bewohner. Die zugehörige Grafik begegnet uns dabei stets: in den liebevoll gestalteten Karten, auf dem übersichtlichen Spielplan und im Immerbaum, der den Spielplan als 3D-Kulisse überragt.

Die Spielkarten bei „Everdell“ sind liebevoll gestaltet. Quelle: Gabriele Orymek

Die Aufgabe ist es, dass jeder Mitspieler für sich ein Dorf errichtet und immer mehr Gebäude und Bewohner darin versammelt. Genau 15 Plätze stehen zur Verfügung, um am Ende das wertvollste Dorf des Waldes zu generieren. Der Spielplan zeigt dabei Orte, an denen Figuren platziert werden können, um Ressourcen einzusammeln. Außerdem befindet sich dort die offene Auslage, an denen Orte und Bewohner angeworben werden können.

Start mit zwei Figuren

Der Spielplan wird anhand der genauen Anleitung aufgebaut. Gespielt werden genau vier Jahreszeiten, die auf der obersten Ablage des Immerbaums sichtbar sind. Es wird der Reihe nach gespielt. Wird dran ist, kann entweder eine eigene Figur – am Anfang hat man nur zwei – auf ein Feld des Spielplanes einsetzen oder er kann eine Karte ausspielen. An den Plätzen für die Arbeiter kann der Spieler Äste, Steine, Beeren und Harz einsammeln, die er später zum Bezahlen der Karten benötigt.

Möchte der Spieler lieber eine Karte ausspielen, muss er die links oben angegebenen Ressourcen abgeben und darf die Karte dann in sein Dorf legen. Dabei erlauben es einige Gebäude, einen Bewohner kostenlos zu bauen. Sobald ein Spieler, mangels an Karten und Material, keine der beiden Aktionen mehr ausführen kann, geht er in die nächste Jahreszeit. Er nimmt sich alle eingesetzten Figuren zurück und erhält die auf dem Immerbaum angegebenen Möglichkeiten – inklusive weiterer Figuren.

Es kann passieren, dass die Jahreszeiten der Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzen und auch das Ende stark zwischen den Spielern differiert. Sobald der letzte Spieler seine letzte Jahreszeit abgeschlossen hat, endet das Spiel. Wer kann dann wohl die meisten Siegpunkte in seinem Dorf zählen. Wer die höchste Punktzahl erreicht, gewinnt.

Das Familienspiel „Everdell“ Spieltyp: Familienspiel Empfohlenes Alter: ab 13 Jahre Spieler: 1 – 4 Spieldauer: 40 – 80 Minuten Erscheinungsjahr: 2021 Verlag: Pegasus Preis: ca. 55 Euro

Von Gabriele Orymek