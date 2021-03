Serie betrügerischer Anrufe bei Senioren im Altenburger Land – Polizei warnt

Altenburg

Gleich mehrere Rentner im Altenburger Land sind am Dienstag telefonisch von Betrügern kontaktiert worden und meldeten sich deshalb bei der Polizei. Die Senioren gaben an, dass sie am Dienstag in der Zeit von 12 bis 13 Uhr von Unbekannten angerufen wurden. Die Anrufer gaben sich in allen Fällen als angebliche Enkel aus und forderten von den älteren Bürgern Geld, da sich die fingierten Enkel in angeblichen Notsituationen befanden. Die Angerufenen gingen allerdings nicht auf die Forderungen ein und informierten die Polizei.

Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Auch aus Meuselwitz wurde der Versuch eines Telefonbetruges gemeldet. Hier wurde bereits am Montag eine 69-Jährige vermeintlich von ihrer Bank telefonisch kontaktiert. Die Betrüger gaben gegenüber der Rentnerin vor, dass von dem Konto der 69-Jährigen irrtümlich Geld abgebucht wurde. Da eine Rückbuchung fehlgeschlagen sei, soll die Rentnerin einem Computerlink folgen und dort ihre Daten angeben. Auch diese Seniorin ignorierte die Forderungen der Anrufer.

Bekannte Betrugsmaschen

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang nochmals darauf aufmerksam, dass es sich bei derartigen Anrufen um bekannte Betrugsmaschen handelt. Die Täter wollen sich das Vertrauen der Angerufenen erschleichen und so versuchen, deren Geld zu erbeuten. Banken und andere Kreditinstitute fordern zudem ihre Kunden niemals per Telefon zur Herausgabe persönlicher Daten auf.

Daher rät die Polizei, keinesfalls auf die Forderungen der Anrufer einzugehen und keine persönlichen Daten an unbekannte Personen herauszugeben. Derartige Telefonate sollten durch die Angerufenen am besten sofort beendet und Vertrauenspersonen, Angehörige oder die Polizei informiert werden.

Von LVZ