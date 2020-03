Sex mit Kindern: Landgericht Gera verurteilt 46-Jährigen zu Haftstrafe

Gera/Altenburg

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ist am Montag ein 46-Jähriger vom Landgericht Gera zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die minderjährigen Opfer waren 13 und 14 Jahre alt und stammten aus einem Kinderheim im Altenburger Land, der Täter wohnt im Ilmkreis. Er hatte sich im Oktober 2016 mit Beiden in einer Scheune in Dobitschen getroffen, mit dem 13-Jährigen noch ein weiteres Mal einen Tag später bei Rodameuschel.

Zeuge belastet Angeklagten

Der Mann legte vor Gericht ein Geständnis ab, gab aber nicht alles zu. Eines der Opfer sagte am Montag aus und belastete ihn allerdings in den strittigen Punkten schwer, sodass der Vorwurf des schweren Missbrauchs erfüllt war. Das Gericht blieb mit seinem Strafmaß noch über der Forderung der Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre und sechs Monate Haft beantrag hatte. Die Verteidigung sprach sich für eine Bewährungsstrafe aus.

Von Jens Rosenkranz