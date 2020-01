Sexueller Missbrauch: Altenburger muss für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis

Gera/Altenburg

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines 13-jährigen Mädchens saß ein 32-jähriger Mann aus Altenburg auf der Anklagebank des Landgerichts Gera. Er soll der mittlerweile 14-Jährigen außerdem zwei pornografische Fotos per Whatsapp zugeschickt haben, was während des zweiten Prozesstages am Donnerstag allerdings nicht bestätigte. Das Gericht verurteilte ihn nun zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber es ist trotzdem wichtig für uns“, sagte Verteidiger Wolfgang Remmert, nachdem er eine Erklärung für seinen Mandanten am Anfang des zweiten Prozesstages gab. Der 32-jährige Altenburger soll nicht gewusst haben, dass es rechtswidrig ist, Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen zu haben.

Chatverlauf gibt Auskunft

In seiner Erklärung bestätigte Remmert, dass der Angeklagte drei Mal Geschlechtsverkehr mit der Geschädigten hatte. Dies soll einvernehmlich geschehen sein, was auch aus Chatverläufen des Mannes und des Mädchens hervorging. Dass der Altenburger zwei pornografische Fotos geschickt haben soll, wurde vor Gericht widerlegt. Auf einem der beiden Fotos soll der Angeklagte selbst zu sehen sein, doch der Mann auf dem Foto hatte eine Glatze und Tätowierungen an Stellen, die der Angeklagte nicht hat. So wurde dieser Punkt der Anklagte fallengelassen.

Der Angeklagte und die Geschädigte kannten sich nach Aussagen von Zeugen drei Wochen lang. Das Mädchen sei immer wieder beim Nachbarn des 32-Jährigen gewesen. Zunächst wollte sie dem Altenburger nur ihre Katze zeigen, was sich zu regelmäßigen Besuchen im Juni und Juli 2019 entwickelte. Die Geschädigte habe bei einer Vernehmung bei der Kriminalpolizei angegeben, dass der Geschlechtsakt vom Angeklagten eingeleitet wurde, wie eine Zeugin berichtete. Sie erzählte außerdem, dass es noch weitere Fälle mit selbigem Anklagepunkt gebe. Das Mädchen habe gewusst, was es tue.

Angeklagter wirkt eingeschüchtert

Während der Verhandlung senkte der angeklagte Altenburger die meiste Zeit seinen Kopf, wirkte eingeschüchtert. Während Richter Berndt Neidhardt den 32-Jährigen zu Schule und weiterem beruflichem Weg befragte, dachte er lange über die Antwort nach. Murmelnd und unverständlich kamen Antworten aus ihm raus, an vieles konnte er sich allerdings nicht erinnern.

Während die Staatsanwaltschaft auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten plädierte, setzte sich Verteidiger Remmert für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung ein. Er argumentierte damit, dass die Geschädigte zum Tatzeitpunkt fast 14 Jahre alt gewesen sei. Außerdem habe sich der Altenburger kooperativ verhalten, indem er von Anfang an vollumfänglich die Tat gestanden hatte.

Nach der Beratung der Schöffen und des Richters verkündete Neidhardt das Urteil. Das Gericht ging vor allem der Frage nach, ob der Angeklagte und die Geschädigte eine Liebesbeziehung führten. Es kam zu dem Schluss, dass aus den Chatverläufen und Aussagen hervorging, dass es eine Sexualbeziehung war. „Und das ist in unserem Rechtssystem strafbar“, so Neidhardt.

Von Nicole Grziwa