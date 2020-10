Erneut keine guten Nachrichten im Kampf gegen das Coronavirus: Das Altenburger Land hat am Dienstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Schwelle von 100 überschritten. Dabei rückt erneut der Gemischte Chor in den Fokus. In einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen Gesundheitsamt, Stadt Altenburg und Klinikum erklären, wie es jetzt weitergeht.