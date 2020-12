Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land steigt weiter

Altenburg

Das hohe Infektionsgeschehen im Landkreis entspannt sich nicht. Zu dieser Einschätzung kommt das Landratsamt bei seiner Bekanntgabe der neuesten Corona-Zahlen am Donnerstag. Danach kamen 143 Neuinfektionen hinzu, die Zahl der Toten erhöhte sich von 29 auf 30. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 516,8 und steigt damit im Vergleich zu Mittwoch weiter an, als dieser Wert bei 508 lag.

Merklich von Corona betroffen sei nunmehr auch das Landratsamt selbst, heißt es. 28 Mitarbeiter aus zehn verschiedenen Fachdiensten befinden sich derzeit nach einem positiven Testergebnis (11) oder als unmittelbare Kontaktpersonen in Quarantäne. Geschlossen werden musste am Donnerstagmorgen auch die Führerscheinstelle in der Martin-Luther-Straße 1a in Altenburg, nachdem dort ein Infektionsfall bekannt geworden war und mehrere Mitarbeiter in Quarantäne geschickt werden mussten. In dringenden Fällen ist die Führescheinstelle über die E-Mail strassenverkehr@altenburgerland.de zu erreichen.

In den zuletzt benannten Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten gibt es dagegen keine nennenswerten Neuinfektionen. Im Klinikum Altenburger Land befinden sich 60 an Covid-19 erkrankte Patienten, davon acht auf der Intensiv-Station.

Von lvz