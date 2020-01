Siegfried Kunkel präsentiert seine Werke in Altenburger Kulturbundgalerie

Altenburg

Freude und Neugier stellen sich beim Betrachter der 34 Bilder und sechs Skulpturen ein, die der Frohburger Siegfried Kunkel seit Sonntag in der 145. Ausstellung der Kulturbundgalerie unter dem Motto „MalSEHEN“ präsentiert. Freude an den durch Aussagekraft und Schönheit überzeugenden Exponaten und Neugier beim „Bummel“ zum Nächsten.

Ausstellungen in Leipzig , Pulsnitz und Frohburg

Der gebürtige Altenburger zeigt seine Kunst bereits zum dritten Mal in der Skatstadt, zumal der Hobbymusiker bei den „Skatstädtern“ als Tubist beheimatet ist. Malen ist seit 1997 ein weiteres Hobby des Diplomingenieurs für Instandhaltung. Das fachliche Rüstzeug dazu hat er sich in der Studiengemeinschaft Darmstadt erworben. Die künstlerischen Ergebnisse stellte er bisher neben Altenburg in Leipzig, Pulsnitz und Frohburg aus, zeitweise betrieb er zudem eine eigene Galerie in Borna. Die zu sehende fachliche Meisterschaft dürfte den Weg in weitere Galerien ebnen.

Siegfried Kunkel möchte sich in seiner Kunst nicht an akademische Regeln halten. Quelle: Mario Jahn

Spielplatz der eigenen Gedankenwelt

Für den Hobbykünstler ist das Malen, so sagt er, ein Spielplatz der eigenen Gedankenwelt mit all ihren Ängsten, Sorgen, dem Neuen und der Freude geworden. An akademische Regeln möchte er sich dabei nicht halten, der Autodidakt benennt seine Arbeiten nicht. Die Betrachter sollen freien Raum für ihre eigenen Empfindungen haben. Wenn dieselben mit einer Aussage erreicht oder bewegt werden, ist das für Kunkel ein Glücksgefühl. So wie kürzlich die Erinnerung an ein Tiermotiv, das bereits vor Jahren gezeigt wurde.

Von Musik über Tiere bis zu Liebespaaren

Breit ist die Palette der künstlerischen Auseinandersetzung von Siegfried Kunkel. Sie reicht über Porträts, Natur- und Tiermotive sowie Aktdarstellungen bis hin zu Abstraktem. Dies präsentiert auch die aktuelle Schau.

Jeder Besucher soll seine ganz individuelle Interpretation der Bilder finden. Entsprechend trägt keines der Werke einen Titel. Quelle: Mario Jahn

Dabei wird in einigen Motiven auch seine Affinität zur Musik deutlich, weiter ein Bezug zur Welt des Glaubens, zur Schönheit und Kraft des menschlichen Körpers. Erster „Hingucker“ ist im Eingangsbereich ein neugieriges Auge, das durch den Spalt einer Tür, eines Vorhanges blickt. Ein gutes Sinnbild und Einladung zum weiteren Schauen. Gleich nebenan zeigt ein Gorilla seine „Überlegenheit“ uns Menschen gegenüber. Weitere Blickpunkte sind etwa der auf den Schienen Suchende, ein schirmbehüteter Mann oder der auf einer Bank Ruhende. Zwei Motive erzählen von Paaren mit ihrer Kraft durch die Liebe. Einmal das leidenschaftlich Junge, dann das im Alter Verbundene und somit besonders berührende.

Zahlreiche Kunstfreunde ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen – die Vernissage war sehr gut besucht. Quelle: Mario Jahn

Eröffnung mit Blasmusik

Die sehr gut besuchte Vernissage, zugleich das Geburtstagsgeschenk für den Aussteller, wurde musikalisch bereichert durch die „Die Original Harzberger“. So erklang erstmals im Kulturbundhaus Blasmusik, die frisch von Wochenenden, Grillen und Holzstapeln erzählte.

Siegfried Kunkel dankte seiner Frau für alle Unterstützung bei seiner Arbeit, weiteren Beratern und besonders der Kulturbundmitarbeiterin für die umsichtige Mitarbeit in der Vorbereitung der Ausstellung. Ein feines Buffet zeigte mit seinen Leckereien eine weitere Facette Kunkels.

Die Schau ist noch bis zum 19. Februar zu den Öffnungszeiten der Kulturbundgalerie zu sehen: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Sonnabend von 13 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Von Frieder Krause