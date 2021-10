Siegfried Tänzler belebt Schmöllner Ortsteil Papiermühle mit ungewöhnlichen Wasserspielen

Schmölln/ Papiermühle

Siegfried Tänzler ist jeden Tag in Papiermühle unterwegs. Der winzige Schmöllner Ortsteil mit gerade mal 48 Einwohnern ist sein Revier. Bewaffnet mit langem Metallrechen, kontrolliert der 83-Jährige den Mühlgraben und dessen Zufluss und sorgt dafür, dass Wasser ungehindert fließen kann. Tänzlers Inspektionen gelten seinen mechanischen Konstruktionen, die am Rande des Dorfes im Wasserbett stehen.

Drei Fahrradklingeln und Wasserkraft sorgen für die Melodie am Puppenkarussell. Quelle: Andy Drabek

Mechanische Spechte und flügelschlagender Uhu

Während im Zufluss zum Mühlgraben kleine Puppen schaukeln, wippen und Karussell fahren, ertönt permanent eine helle Melodie. Das Glockenspiel rührt von drei Fahrradklingeln, die wie alle Tänzlerschen Konstruktionen durch Wasserkraft angetrieben werden. Drüben im eigentlichen Mühlgrabenbett bewegen sich Tiere, die der gelernte Mechaniker vor Jahren aus Holz erschaffen hat. Da schlägt ein Uhu die Flügel und wackelt bedeutungsvoll mit den Augen. Zwei Spechte hacken Löcher ins Holz und ein Eichhörnchen bewegt die Pfoten, auf denen ein Kiefernzapfen steckt. Bereits vor rund 15 Jahren habe er die Installationen erschaffen, erzählt Tänzler. Die Tüftelei habe sich angeboten, nachdem er in Rente gegangen sei.

Spechte, Eichhörnchen und Uhu bewegen sich, angetrieben vom Wasser des Mühlgrabens. Quelle: Andy Drabek

Wasserräder aus Verkehrsschildern und Gipsspachteln

Verbaut wurde von ihm alles, was damals gerade verfügbar war – auch einige ungewöhnliche Komponenten. So besteht das Wasserrad am Puppenkarussell aus zwei Verkehrsschildern. Die haben auf legalem Wege zu ihm gefunden, betont der Erbauer. Und die Holztiere im Mühlgraben werden von Schaufelrädern angetrieben, die aus jeweils acht Gipsspachteln bestehen. Die ursprünglich für den Trockenbau gedachten Utensilien rettete der findige Konstrukteur in den 90er-Jahren vor der Entsorgung. „Als gelernter DDR-Bürger habe ich die natürlich nicht weggeschmissen, wie es mein Chef eigentlich wollte.“ Die 24 Gipsspachteln eignen sich auch heute noch hervorragend als Antriebe für Spechte, Eichhörnchen und Uhu.

Ortsschild auf eigene Faust errichtet

Auf Tänzlers Idee und Initiative geht auch die Ortsbezeichnung Papiermühle zurück. Vor der Eingemeindung nach Schmölln 1996 gehörte das kleine Dorf zum Nachbarort Großstöbnitz, besaß nicht einmal ein eigenes Ortsschild und wurde schlicht Großstöbnitz/Unterteil genannt. Mitte der 80er-Jahre ließ Siegfried Tänzler auf eigene Faust ein Schild mit dem Namen Papiermühle von der Schilderabteilung der Wismut anfertigen und stellte es am Ortseingang auf. Der neue Dorfname wurde von offizieller Seite später übernommen.

„Quwadderbank“ zum Plauschen

Dreht der Rentner heute am Mühlgraben seine tägliche Runde, ergeben sich auch Gespräche mit Radfahrern und Wanderern, die in der Nähe seiner Wasserkonstruktionen rasten. Dafür sorgen zwei Bänke Marke Eigenbau mit den Aufschriften „Puppenbank“ und „Quwadderbank“. „Die Alten wissen noch, was quaddern ist“, meint Siegfried Tänzler und erklärt, was es mit dem umgangssprachlichen Wort auf sich hat. Es bedeute so viel wie plaudern, sich angeregt unterhalten. Um auf sauberen Bänken quaddern zu können, hängt am Baum sogar ein kleiner Handfeger. Das sei jetzt allerdings schon der Dritte, erklärt Tänzler. „Zwei Besen haben sie mir schon gemaust.“

In der Nähe der Wasserspiele laden Tänzlers „Quwadderbank“ und „Puppenbank“ zum Rasten ein. Quelle: Andy Drabek

30 Nistkästen und ein Modell-Fachwerkhaus inklusive Außen-Plumpsklo

Sein Kontrollgang führt den Papiermühler auch ans Sprottewehr. Dort sieht er nach dem Rechten und fischt gegebenenfalls Langholz aus dem Wasser. „Früher gab es 23 Sprottewehre, jetzt sind es nur noch vier“, erzählt der Umtriebige, der sich auch als Ortschronist betätigt. An seinem Wohnhaus lässt sich ein Blick auf das Dorf um 1840 werfen. Natürlich hat der Chronist den Lageplan selbst gestaltet. Auch ein Modell des Tänzlerschen Fachwerkhauses von 1804 inklusive Stall und Außen-Plumpsklo verwahrt der Bastler. Und dann gibt es noch 30 selber gebaute Nistkästen in der Umgebung, die von ihm betreut werden. Jedes Frühjahr, bevor die Vögel einziehen, fährt der rüstige Rentner mit Moped, Hänger und kleiner Leiter los und säubert seine Kästen.

Ehrenpreis der Stadt Schmölln

Im Herbst kommt für Siegfried Tänzler die Zeit, die Wasserspiele im Mühlgraben abzubauen und winterfest zu machen. Dann putzt der Mechaniker seine Konstruktionen, bessert gegebenenfalls ausgeschlagene Lager aus und streicht neu. „Das ist meine Winterarbeit.“ In Anerkennung seines unermüdlichen und umfassenden sozialen Engagements im Bereich Kultur- und Heimatpflege erhielt der Papiermühler im Oktober vergangenen Jahres den Ehrenpreis der Stadt Schmölln.

Der hölzerne Uhu im Mühlgraben kann mit den Flügeln schlagen, selbst die Augen sind beweglich. Quelle: Andy Drabek

Von Dana Weber