Altenburg

Die Silvesternacht hat Spuren hinterlassen, aber keine schwerwiegenden Eindrücke negativer Art. So bilanziert die Polizei den Jahreswechsel im Altenburger Land. „Es war eine vergleichsweise ruhige Nacht zum 1. Januar, sehr entspannt“, berichtet der Leiter der Polizeiinspektion Altenburger Land, Andreas Pöhler.

Auf dem Kleinen Festplatz neben der Altenburger Schwimmhalle wurde eine Reihe von Abfallbehältern zerstört. Quelle: Heiko Sell

Völlig ohne Vorkommnisse blieben die Stunden zwischen Freitag und Samstag allerdings nicht. So gab es Sachbeschädigungen am Großen Teich in Altenburg. Im Bereich des Kleinen Festplatzes wurden mehrere Abfallbehälter völlig zerstört. Unbekannte hinterließen auf dem erst vor Kurzem neu gestalteten Areal zwischen Schwimmhalle und Teichpromenade eine Schneise der Verwüstung. Dazu laufen nun Ermittlungen. Es ist nicht das erste Mal, dass Randalierer dort zugange sind. Im vergangenen Frühjahr war das Gelände nach nächtlicher Zerstörungswut von Glasscherben übersät (die OVZ berichtete).

„Silvestertypische Sachbeschädigungen“

Auch an anderen Stellen im Landkreis dokumentierte die Polizei Vandalismusschäden, zum Beispiel auf dem Schlossberg am Lindenau-Museum. „Es handelt sich um silvestertypische Sachbeschädigungen. Zu größeren Störungen kam es in der Silvesternacht nicht“, schilderte Andreas Pöhler. Da die Kommunen im Landkreis keine zusätzlichen Feuerwerks-Verbotszonen ausgewiesen hätten, habe in dieser Hinsicht nicht kontrolliert oder eingegriffen werden müssen.

Nichtsdestotrotz war die Polizei für größere Einsätze gewappnet. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte im Vorfeld des Jahreswechsels erklärt, dass sich die Polizei im Freistaat mit allen bereitstehenden Kräften auf diese besondere Nacht einrichte.

Von Kay Würker