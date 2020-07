Simon ist Altenburgs Halbzeitbaby

Altenburg

Simon Henrik heißt das Altenburger Halbzeitbaby. Am 29. Juni kam er als letzter Sprössling des ersten Halbjahres 2020 im Klinikum Altenburger Land zur Welt, lautet die frohe Kunde aus dem Krankenhaus. Simon Henrik ist zugleich Nummer 202 im Geburtenbuch des laufenden Jahres. Damit ist der aktuelle Altenburger Jahrgang im Moment noch nicht rekordverdächtig. Sollte die Zahl im zweiten Halbjahr nicht größer werden als die des ersten, gäbe es in diesem Jahr weniger Neugeborene als in den Jahren zuvor. 428 Knirpse erblickten 2019 im Altenburger Kreißsaal das Licht der Welt, 2018 waren es 444, im Jahr 2017 noch 484.

Für Simon Henriks Mama haben diese Zahlen allerdings keine Bedeutung. Für sie ist der Junior der Größte. Anne-Kathrin erlebte ihre zweite Schwangerschaft in der Corona-Zeit unter besonderen Umständen: „Durch Beschäftigungsverbot, Home-Office und Kindergartenschließung waren wir auf einmal alle Drei zu Hause“, schildert sie. „Wir empfanden die Zeit zwar manchmal auch anstrengend, aber genossen sie vor allem als tolle Familienzeit. Es war eine ganz neue Erfahrung für uns. Die Zeit miteinander hätten wir uns so nie genommen“, ist sich die Grundschullehrerin sicher.

Ungewohnte Zeiten

Auch die Vorbereitungen aufs Baby waren besonders. Einfach mal Einkaufen fahren, Babysachen kaufen – das ging ja eine ganze Zeit lang nicht. Glücklicherweise hatte die Familie einiges noch von der großen Schwester Nora aufgehoben und der Rest wurde bestellt.

Den Aufenthalt auf der Mutter-Kind-Station erfuhr die nun zweifache Mama auch ganz anders als im ersten Krankenhaus. „Es ist immer jemand da für uns und ich habe ein gutes und sicheres Gefühl, hier betreut zu werden“, sagt sie. „Man findet die Ruhe, die man sich mit seinem Neugeborenen in den ersten Tagen wünscht.“ Und immer ein offenes Ohr bei konkreten Fragen zu Säuglingspflege und Ernährung.

Lockerung in Mutter-Kind-Station ab Ende April

„Wir sind nach den gerade am Anfang der Corona-Krise fast täglich geänderten Handlungsempfehlungen und Vorgaben inzwischen gut in dieser speziellen Situation angekommen“, erläutert Denise Riedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Es sei ihr und ihrem Team ein besonderes Anliegen, das Erlebnis „Geburt“ trotzdem so normal und unbeeinträchtigt wie möglich zu gestalten. „Daher haben wir uns gefreut, dass wir es den werdenden Eltern ermöglichen konnten, weiterhin den Weg bis zur Geburt des Kindes gemeinsam zu beschreiten.“ Ab Ende April konnte frisch gebackenen Vätern der Besuch von Frau und Nachwuchs zumindest eingeschränkt ermöglicht werden, teilt das Klinikum mit.

Auch die Eltern von Simon nutzten diese Möglichkeit. Papa Christian blieb nach Geburt noch zwei Tage mit Frau und Kind im Familienzimmer. „Für uns war das noch mal wie ein kleiner Familienurlaub“, sagt Anne-Kathrin.

