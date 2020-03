Simone Lehmann ist Tagesmutti im Altenburger Mäusestübchen

Altenburg

Die kleinen Mäuse an der Klingel des Altenburger Mehrfamilienhauses zeigen schon von außen, wo sich das Mäusestübchen befindet. Als die Tür sich öffnet, steht Jan-Niklas erwartungsvoll im Rahmen. Er ist mit seinen knapp zwei Jahren schon ein kleiner Riese. Eifrig holt er die Jacke, denn eigentlich kommt um diese Zeit Papa Andreas.

Holzkrokodil, Zwergentisch und Kuschelecke

Währenddessen schleppt Oskar das Holzkrokodil am Strick hinter sich her und zeigt es stolz. Er war im vergangenen November der erste Zögling von Simone Lehmann, die sich mit der Eröffnung ihrer eigenen Kindertagespflege einen Traum erfüllte. „Ich liebe Kinder und nach 34 Jahren habe ich wieder Zeit“, erklärt die gelernte Heimerzieherin. Der 14 Monate alte Oskar hat bei ihr das Laufen gelernt und erkundet das Zimmer mit der Kuschelecke und dem Zwergentisch mittlerweile aufrecht. „Für die Kleinen eröffnet sich eine völlig neue Welt, wenn sie anfangen zu laufen. Das ist eine so intensive Entwicklungsphase“, meint die 54-Jährige beeindruckt.

Baustellen und Inselzoo sind am spannendsten

Ihr Mäusestübchen ist für vier Plätze ausgelegt. Für Ausnahmefälle stellt Simone Lehmann kurzzeitig noch einen weiteren Platz zur Verfügung. Momentan betreut sie vier Knirpse im Alter zwischen einem und zweieinhalb Jahren. Die Kleinen sind montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr bei ihr. Ganz wichtig ist ihr eine geregelte Tagesstruktur. „Ich gehe jeden Tag mit den Kindern raus, soweit es das Wetter zulässt“, berichtet die Tagesmutti. „Es gibt so viel zu sehen, gerade wenn irgendwo gebaut wird oder wenn die Bäume blühen und die Sonne scheint.“ Oft führt der Ausflug in den Inselzoo. Da entsteht viel sozialer Kontakt, vor allem zu älteren Menschen. „Man kommt immer ins Gespräch.“

Krakenarme beim Mittagessen

Das Frühstück bringen die Eltern für ihre Jüngsten selber mit. Was über den Tag sonst gegessen wird, entscheidet Tagesmutti Lehmann. Sie wacht mit gutem Bauchgefühl und gesundem Menschenverstand darüber, was auf den Tisch kommt. Zum Mittag bevorzugt sie die Hausmannskost eines regionalen Anbieters. Wenn ihre Mäuschen dann mit dem Löffel loslegen, wird es spannend „Gerade beim Mittagessen könnte ich mehr Arme gebrauchen – wie eine Krake“, schmunzelt die Ersatzmutti.

Mit einem Schlaflied stimmt sie die Kinder auf die Mittagsruhe ein, und fürs Vesper hat sie immer einen Vorrat an selber gebackenen Keksen im Haus, natürlich in Mäuseform. Der richtige Platz, um zur Ruhe zu kommen, ist die Kuschelecke mit den großen Stofftieren. Während Tagesmutti Lehmann eine Geschichte vorliest, kuscheln die Kleinen mit Hund, Affe und Hase.

Jan-Niklas und Frieda warten schon gespannt, welche Leckereien Tagesmutti Simone fürs Vesper vorbereitet hat. Quelle: Mario Jahn

Eierpappen öffnen und selber quietschen

Da die digitale Welt sinnliche Erfahrungen nicht ersetzen kann, hat Simone Lehmann die Batterie für Geräusche aus dem Spielzeugauto gleich herausgenommen. „Wir quietschen, rasseln und piepsen lieber selber“, lautet ihr Credo. Zudem hat sie im Mäusestübchen Spielzeug und Zeug zum Spielen. Mit einfachen Mitteln fördert sie so die Motorik ihrer Schützlinge.

Gemeinsam üben sie, Eierpappen zu öffnen und Plasteflaschen aufzudrehen, sie malen mit den Fingern, basteln mit Baumzapfen und machen Gipsabdrücke von ihren Händen. Die Kleinen lernen in der Gruppe auch gegenseitige Rücksichtnahme. Respekt und Achtung vor dem Anderen werden vorgelebt. „Die nonverbale Kommunikation ist herrlich“, kommentiert die Erzieherin ihre Beobachtungen.

Eingewöhnung im Mäusestübchen

Jedes Kind hat seine Eingewöhnungszeit in der Tagespflege. Im Schnitt dauert es zwei bis drei Wochen, bis Mama oder Papa das Mäusestübchen verlassen können, ohne das der Junior weint. „Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn sich das Kind von mir trösten lässt“, weiß Pflegemutti Simone und schwärmt von dem Gefühl wenn die Kleinen sie ins Herz schließen.

„Sie haben ein großes Herz – werden Sie Tagesmutter“

1982 kommt die geborene Freibergerin nach Altenburg, um sich am Institut für Lehrerbildung zur Heimerzieherin ausbilden zu lassen. Die Schichtarbeit im damaligen Kinderheim in Klausa ist für sie als Mutter nach einigen Jahren nicht mehr zu bewältigen. Ihre berufliche Umorientierung zur Bankkauffrau schafft Abhilfe. Im Fernstudium schließt sie zusätzlich die Ausbildung zur Ernährungsberaterin ab.

Vor zwei Jahren springt ihr im Amtsblatt eine Annonce ins Auge. Die Worte „Sie haben ein großes Herz – werden Sie Tagesmutter“ berühren sie. Sofort greift sie zum Telefon. Da auch ihr jüngster Sohn mittlerweile das Elternhaus verlassen hat, ist Simone Lehmann offen für neue Herausforderungen. Ein Jahr lang bereitet sie sich intensiv auf die Gründung des Mäusestübchens vor.

Jan-Niklas hat den Servierwagen im Mäusestübchen fest im Griff. Quelle: Mario Jahn

Tagesmutti und sonst nichts

Das vierwöchige Praktikum in einer Altenburger Krippe zeigt ihr, dass die Entscheidung, Tagesmutter zu werden, die Richtige ist. Am liebsten hätte das Team der Kindergrippe sie gleich behalten. In Leipzig folgt der dreimonatige Ausbildungskurs in Tagespflege. Ziel ist es dabei auch, ein Konzept für ihre eigene Kindertagespflege zu erarbeiten. Im November 2019 verteidigt Simone Lehmann ihr Thema „Die sprachliche Entwicklung“ erfolgreich vor dem Ausbildergremium.

Eine feste Bezugsperson ist das Wichtigste

Laut Tagesmutti Lehmann brauchen Kinder im Alter ihrer Pfleglinge eine feste Bezugsperson, die ihnen Sicherheit gibt, die kindliche Entwicklung begleitet und betreut. Die Phase der eigentlichen Erziehung beginnt dann erst mit fünf bis sechs Jahren. Wichtig ist Simone auch, dass die Chemie zwischen ihr und den Eltern stimmt, immerhin vertrauen sie ihr die Kinder an. Leider steht bei Urlaubsplanung oder Krankheit kein Ersatz für die Tagesmutti zur Verfügung.

Ein Sonntagskind, das Spuren hinterlässt

Simone Lehmann möchte allen Helfern und Spendern, die ihr Mut machten, die Daumen gedrückt und an sie geglaubt haben, Danke sagen. Ein ganz besonderes Dankeschön von Herzen gilt ihrem Mann Gerd, der ihr von Anfang an den Rücken gestärkt hat und sie in allen Dingen bedingungslos unterstützt. Er war es auch, der das Mäusestübchen in einer Zwangsversteigerung erworben hat. „Ich bin ja ein Sonntagskind“, meint Simone und ergänzt: „Durch die Arbeit als Tagesmutti bin ich innerlich aufgeblüht. Ich denke, ich hinterlasse Spuren im Leben der Kinder.“

Kindertagespflege im Altenburger Land Seit 2006 gibt es im Landkreis Altenburg Kindertagespflege. Sie bietet die Möglichkeit, die Lücke zwischen Krippe und Kindergarten zu schließen, denn in den 55 Kitas im Kreis stehen für die Kleinsten nicht ausreichend Plätze zur Verfügung. Die derzeit sechs Tagesmütter in Altenburg, Tegkwitz und Meuselwitz betreuen insgesamt 29 Kinder im Alter bis zu zweieinhalb Jahren. Momentan sind alle Kindertagespflegestellen voll belegt. Erst im September 2020 stehen wieder Plätze zur Verfügung. Prinzipiell darf jede Tagespflegeperson gleichzeitig maximal fünf Kinder betreuen. Die Pflege findet meist im Wohneigentum der Tagesmütter statt. Die Anmeldung eines Kindes erfolgt generell über den Fachdienst Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung des Landratsamtes Altenburg, Theaterplatz 7/8. Er ist Träger der Kindertagespflege im Landkreis und koordiniert die Vergabe der Plätze. Fachdienstleiterin Marion Fischer ist telefonisch unter 03447 586560 und per E-Mail unter jugendarbeit.kita@altenburgerland.de erreichbar. Die Kindertagespflege finanziert sich aus Elternbeiträgen und Haushaltsmitteln des örtlichen Jugendhilfeträgers. Der Elternbeitrag für einen Pflegeplatz orientiert sich an der Höhe der Kosten in einer Kindertagesstätte. Urlaub und andere Schließzeiten der Tagespflege werden mit Eltern und dem Fachdienst abgestimmt. Tagesmütter im gleichen Sozialraum müssen sich in ihrer Urlaubsplanung auch absprechen. Auf Grund ihrer geringen Anzahl im Altenburger Land sind verlässliche Vertretungsregelungen momentan nicht gegeben. Folgende Tagesmütter sind im Landkreis selbstständig tätig: Ines Massow, Altenburg, Humboldtstr. 14, Telefon: 03447 511524, Mobil: 0172 3618809, Email: kontakt@meine-tagesmutti-ines.de Ute Rosenkranz, Altenburg, Geraer Str. 8, Telefon: 0172 8292665, Email: tagespflege-hasenkinder@web.de Simone Lehmann, Altenburg, Käthe Kollwitz Str. 19, Telefon: 03447 8471964, Email: ktp-maeusestuebchen2019@web.de Kerstin Tobischka, Tegkwitz, Mittelstr. 22, Email: kerstintobischka@web.de Simone Krämer, „Moni´s Kinderparadies“ Neupoderschau, Meuselwitz, Schmöllnsche Str. 28, Telefon: 03448 412148, Email: simone.kr@gmx.net Olga Zornemann, Meuselwitz, Friedrich Ebert Str. 1, Telefon: 03448 702372 Tagespflegepersonen müssen geeignet sein, die Betreuung der ihnen anvertrauten Kinder voll zu gewährleisten. Das setzt eine pädagogische Qualifizierung, Fähigkeiten in Erster Hilfe und geeignete Räumlichkeiten voraus. Bereits vorhandene pädagogische Berufserfahrungen sind eine ideale Grundlage für die Arbeit als Tagesmutti. Bewerber müssen ein Erweitertes Führungszeugnis von sich und allen im Haushalt lebenden erwachsenen Personen, sowie einen ärztlichen Untersuchungsbogen vorlegen. Nach einmonatigem Praktikum in einer Kindertagesstätte folgt ein dreimonatiger Qualifizierungskurs in Leipzig, Gera oder Chemnitz. Dort werden vertiefte Kenntnisse speziell für die Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren vermittelt. Den Abschluss des Kurses bildet die Verteidigung des eigenen pädagogischen Konzeptes der Tagespflegestelle. Nach erteilter Pflegeerlaubnis durch das Landratsamt sind die Tagesmütter zu jährlichen Fortbildungen verpflichtet, zwei Tagesseminare sind das Minimum. Der zuständige Fachdienst führt des Weiteren regelmäßige, auch unangemeldete, Hausbesuche durch. Das Landratsamt verfügt mittlerweile über einen Verleihpool an kleinkindgerechtem Mobiliar, das als Starthilfe gern in Anspruch genommen wird.

Von Dana Weber