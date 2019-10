Simone Schulze: Mehr Geld für Kommunen und neue Lehrer

Schmölln

Wer in die Politik geht, muss reden können, heißt es. Simone Schulze kann allerdings noch etwas ganz anderes: rechnen. Zumindest sind die Zahlen seit Jahrzehnten ihr beruflicher Begleiter. Nach der Ausbildung zur Wirtschaftskauffrau ließ sie sich zur Fachkraft Rechnungswesen weiterbilden. Als Landtagsabgeordnete arbeitet sie nun unter anderem im Ausschuss Haushalt und Finanzen. „Ich habe mich seit 2014 durch mehrere Haushalte durchgearbeitet. Sehr genau, Stück für Stück. Das ist wichtig, wenn man fundierte Entscheidungen treffen will.“

„Mindestbedarf der Kommunen neu berechnen“

So ist Simone Schulze auch das Ringen vieler Kommunen um bessere finanzielle Ausstattung nicht fremd. „Der Landeshaushalt ist in den vergangenen Jahren um zwei Milliarden Euro gewachsen, aber die Städte und Gemeinden wurden an diesem Wachstum nicht beteiligt“, konstatiert die CDU-Politikerin. „Es wird Zeit, dass der Mindestbedarf der Kommunen neu berechnet wird – nicht nur anhand ihrer Einnahmen, sondern stärker fokussiert auf die Ausgaben, deren Finanzierung auskömmlich sein muss. Bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Ausgaben darf sich eine geringere Einwohnerzahl nicht negativ auswirken.“

Die CDU habe sich für die nächste Wahlperiode auf die Fahne geschrieben, den Städten und Gemeinden 100 Millionen Euro zusätzlich über die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung zu stellen – zum Beispiel für Investitionen in Straßen oder öffentliche Einrichtungen. „Darüber hinaus liegt mir ganz besonders die Förderung der Freibäder am Herzen“, betont Simone Schulze. „Von diesen Freizeiteinrichtungen profitiert die ganze Region.“

Simone Schulze sieht Vorteile der Landschulen

Lebensqualität im ländlichen Raum, darum geht es der Christdemokratin. Das macht sie auch an den kleinen Landschulen fest, die sie nicht als Problem, sondern als Pfund für den Landkreis sieht. „Kinder können in kleineren Klassen besser unterrichtet werden – das ist auch angenehmer für die Lehrer.“ Um den akuten Lehrermangel kurzfristig anzugehen, setzt Simone Schulze auf schnellere Entscheidungen, etwa im Schulamt Ostthüringen, um angehenden Pädagogen, aber auch Quereinsteigern den Einstieg in den neuen Beruf zu erleichtern. „Zur Überbrückung kann ich mir auch vorstellen, Honorarkräfte für Fachunterricht einzusetzen. Das ist nicht ideal, aber als Zwischenlösung besser als kein Unterricht.“

Es verschaffe Zeit, während parallel die Zahl der Lehramtsstudenten deutlich steigen müsse. „Dafür ist es wichtig, schon Abiturienten mit Interesse für diesen Beruf an die Hand zu nehmen und zu unterstützen. Man sollte schon mit Studienanfängern besprechen, für welche Schule sie eine Einstellungsgarantie haben, wenn sie die Staatsprüfungen erfolgreich absolvieren.“

Jährlich 300 neue Polizisten

Für mehr Berufsanwärter sorgen, das sei auch das Gebot der Stunde für den Polizeidienst. „Die CDU setzt sich für jährlich mindestens 300 Neueinstellungen ein. Dafür braucht das Aus- und Fortbildungszentrum in Meiningen dringend einen Ausbau. Und damit es genügend Interessenten gibt, müssen wir stärker für diesen Beruf werben.“ Es gelte, die Polizeipräsenz zu erhöhen – auch im Altenburger Land und speziell dort, wo sich Kriminalität häufe, wie etwa im Meuselwitzer Seckendorff-Park. In Konsequenz zu erhöhtem Verfolgungsdruck befürwortet Simone Schulze beschleunigte Verfahren bei den Staatsanwaltschaften und Investitionen in bessere Arbeitsbedingungen in der Justiz. Dazu zähle neben der Digitalisierung auch die Stärkung des Nachwuchses in der Rechtspflege.

Steckbrief Name: Simone Schulze Alter: 56 Jahre Familienstand: verwitwet, zwei Söhne Wohnort: Schmölln, OT Zschernitzsch erlernter Beruf: Wirtschaftskauffrau mit kaufmännischer Weiterbildung und Weiterbildung zur Fachkraft Rechnungswesen ausgeübte Tätigkeit: Landtagsabgeordnete

Von Kay Würker