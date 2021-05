Die Bundesnotbremse scheint auch im Altenburger Land Wirkung zu zeigen, Inzidenz und Infektionszahlen gehen in diesen Tagen beständig zurück, umfassendere Lockerungen kündigen sich an. Doch die bringen nicht nur Euphorie, sondern auch gehörigen Bürokratieaufwand mit sich – und hängen derzeit noch am seidenen Faden, argumentiert LVZ-Redakteur Bastian Fischer.