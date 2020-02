Sinnlicher Valentinstag: Ausgefallene Geschenkideen für Verliebte

Altenburg

Am heutigen Valentinstag hat die Liebe ihren Feiertag. Im Sinne der Sinnlichkeit hält das Altenburger Land für Verliebte Angebote für alle Sinne bereit. Die OVZ hat ein paar ausgefallene Geschenkideen zusammengetragen.

Liebesbeweis fürs Auge

Doreen Kaiser bietet in ihrer Töpferei am Altenburger Schloss so einiges fürs Herz an. Quelle: Andy Drabek

Wer dem Schatz eine optische Liebesbotschaft schenken möchte, die den Valentinstag überdauert, wird in den Töpferstuben in und um Altenburg fündig. Doreen Kaiser von der Töpferei am Schloss hat neben Gebrauchs- und Gartenkeramik auch Vogelpärchen auf Zweigen und getöpferte Herzen im Angebot. Seit dieser Woche steht sie ihrem Ladengeschäft in der Marstallstraße 5 nur halbtags zur Verfügung. Bis sich neue feste Öffnungszeiten herauskristallisiert haben, erfolgt der Verkauf nach Absprache. Die Töpferin ist telefonisch unter 0160 1566006 und per E-Mail unter: doreen.kaiser@yahoo.de zu erreichen.

Liebesbeweis für Kuschlige

Das Romantik-Apartement in der Altenburger Innenstadt. Quelle: Andy Drabek

Ein ganz besonderes Liebesnest findet sich in der Altenburger Innenstadt: Daniel Meyer hat seine Ferienwohnungen unterm Schloss im vergangenen Jahr um ein spezielles Angebot erweitert. Im Apartment Romantica, kuschelig unterm Dach gelegen, finden Verliebte das passende Ambiente für Zeit zu Zweit. Es dominiert die Farbe Rot. Vor allem Hochzeitspaare buchen das 50 Quadratmeter große Romantikapartment inklusive großzügig geschnittener Dusche gern. Vom Balkon aus eröffnet sich den Gästen ein zauberhafter Blick direkt zum Schlossgarten. Die Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Angebote Altenburgs lassen sich nicht nur am Valentinstag vom Apartment aus bequem zu Fuß erreichen. Buchungsanfragen können gestellt werden unter: info@apartment-romantica-altenburg.de. Die Übernachtungspreise für Paare beginnen bei etwa 70 Euro.

Liebesbeweis für die Nase

Die Dornröschen-Seife duftet für Verliebte. Quelle: Andy Drabek

Im Wieratal gibt es eine besondere Adresse. Im Flecken Uhlmannsdorf produziert der Ziegenhof Taubert hochwertige Ziegenmilchseifen in zehn verschiedenen Duftrichtungen. Speziell für Verliebte ist die Seife Dornröschen im Angebot. Sie enthält neben 23 Prozent frischer Ziegenmilch feinstes Rosenöl und echte Blütenblätter der Damaszener-Rose. Die farbenfrohen 120 Gramm schweren Seifenstücke zum Preis von 6,50 Euro sind von Hand gemacht und tragen einen Stempel. Aus der Milch seiner Anglo-Nubier-Ziegen macht Robert Taubert auch Käse, Quark und Joghurt. Verkauf ab Hof in der Lindenstraße 7 in Uhlmannsdorf ist samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon: 0160 95464484. Die Ziegenmilchprodukte sind im Internet zu finden unter www.anglo-nubier-ziegen.de.

Liebesbeweis für den Gaumen

Dieser Senf bringt Frabe ins Liebesglück. Quelle: Andy Drabek

Wer es zum Valentinstag scharf möchte, der greift zum echten Altenburger Liebessenf. Die knallrosafarbene Spezialität aus der Senffabrik in der Remsaer Straße ist eines von über 350 Produkten, die im Senfladen in der Innenstadt angeboten werden. Laut Herstellerinformation ist Liebessenf mit Kalaharisalz das ideale Gewürz für liebevolle Stunden und eignet sich bestens fürs Picknick, denn aufgrund seiner Farbgebung kann das Gewürz im Gelände nicht verloren gehen. Das Verkostungspröbchen der mittelscharfen Würzpaste schmeckt ein bisschen nach Roter Bete. Das 200-Milliliter-Glas ist in der Verkaufsstelle Moritzstraße 1 für 2,50 Euro erhältlich. Der Laden ist unter Telefon 03447 892219 und E-Mail: info@senf.de erreichbar.

Liebesbeweis für die Ohren

In der Altenburger Brüderkirche zieht am Valentinstag Romantik ein (Symbolfoto). Quelle: Mario Jahn

Zeit für Romantik ist am Valentinstag ab 19.30 Uhr in der Altenburger Brüderkirche. Werke der romantischen Komponisten Richard Wagner und Robert Schumann erklingen im Gotteshaus: Wagners Ouvertüre zu „Die Feen“ und Schumanns „Manfred“-Ouvertüre op. 115. Außerdem Christian Gottlieb Müllers hochromantisches „Concertino für Bassposaune und Orchester“ Es-Dur op. 5. Den Rahmen dieses Akustik-Erlebnisses bildet das 6. Philharmonische Konzert des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera. Karten gibt es an der Theaterkasse am Markt 10, telefonisch unter 03447 585160 und online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Von Dana Weber