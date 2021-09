Sirenenalarm in Gößnitz: Darum wurde es plötzlich laut

Gößnitz

Gestern wurde es laut in Gößnitz und seinen Ortsteilen: Verschiedene Sirenentöne und Durchsagen schallten in der Region. Der Grund dafür war eine sogenannte Schallpegelmessung – in Vorbereitung einer größeren Maßnahme: Künftig sollen die Warnsirenen in der Stadt Gößnitz und den Gemeinden Ponitz und Heyersdorf erneuert werden. Die Umstellung auf elektrische Sirenen ist geplant.

Schallpegelmessung in den Gößnitzer Ortschaften

Stadtbrandmeister René Toll erklärte am Abend zuvor im Stadtrat, warum das notwendig sei. „Die Tests sollen zeigen, wie groß die neue Sirene sein muss.“ Je nach Reichweite des gemessenen Schalls kann danach entschieden werden.

Die Kosten der anvisierten Umrüstung ließen sich daher noch nicht abbilden, so Toll. Man gehe allerdings von einer Förderung aus, die Städte und Gemeinden für diese Maßnahmen erhalten sollen. Toll sprach von rund 90 Prozent, hält aber auch eine Erweiterung auf 100 Prozent für möglich.

Mit dem Sirenentest und dem Umbau reagiert die Stadt auch auf die jüngsten Hochwasser-Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die elektronischen Sirenen haben mehrere Warntöne und Sprachdurchsagen zur Auswahl, damit könne die Bevölkerung künftig konkreter und besser gewarnt werden als mit Motorsirenen, so Toll.

Von vag