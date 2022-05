Skurrile und berührende Premiere im Altenburger Theaterzelt: „Der Krüppel von Inishmaan“

Altenburg

„Es ist nicht dasselbe hier ohne Krüppel-Billy“, sagen die Adoptivtanten Eileen (Ines Buchmann) und Kate Osbourne (Marie-Luis Kießling), während sie weiterhin ihrem Tagesgeschäft auf der kleinen irischen Insel Inishmaan nachgehen. Das trostlose Eiland ist bevölkert von seelisch Vernarbten. Die Bewohner sind trotz der kleinen Dorfgemeinschaft vereinsamt, gehen roh und schroff miteinander um. Besondere Zielscheibe ihrer verbalen Verletzungen ist der körperlich behinderte Billy (Sebastian Schlicht), den alle nur Krüppel-Billy nennen.

Das Wort Krüppel fällt oft am vergangenen Freitagabend im Theaterzelt. Schon im Titel der jüngsten Altenburger Schauspielpremiere von Autor Martin McDonagh springt es einem förmlich entgegen: „Der Krüppel von Inishmaan“. Um hier Aufklärung zu leisten, sah sich das Theater Altenburg Gera genötigt, eine kurze Einführung zum Stück zu geben.

Aufklärung um provokanten Titel des Premierenstückes

Natürlich sei der provozierende Titel aus heutiger Sicht politisch nicht korrekt, erklärt Dramaturg Jörg Neumann vor Premierenbeginn. Aber man habe den Titel bewusst nicht abgeändert. Das Stück in der Inszenierung von Schauspieldirektor Manuel Kressin spielt im Jahr 1937. Die derbe Sprache und der rücksichtslose Umgang der Bewohner von Inishmaan bedingen klare Worte, meint der Dramaturg. „Das Kind muss beim Namen genannt werden. Wir deuteln nicht herum.“

Bühnenbild ist Mix aus Baustelle und Spielplatz

Niemand ist glücklich auf Inishmaan. Babbybobby (Markus Lingstädt) trauert um seine verstorbene Frau – neugierig beobachtet von Billys Adoptivtante Kate Osbourne (Marie-Luis Kießling). Quelle: Ronny Ristok

Die Einwohner von Inishmaan leben abgeschottet und isoliert in ihrem kleinen Inselkosmos. Keine der Figuren ist glücklich mit ihrem Leben. Das Bühnenbild von Emilia Schmucker ist daher kein Ort, an dem man innerlich ankommen kann, sondern eher ein Mix aus Baustelle und Spielplatz. Vieles spielt sich auf einem großen Baugerüst ab, auf dem Billy sich sehnsuchtsvoll in die Ferne träumt.

Er lebt in einer Gemeinschaft, die diskriminiert, ohne es überhaupt zu merken. Besonders die harte Helen (Rebecca Halm) traktiert ihn, wohl weil sie sich im Grunde irgendwie zu ihm hingezogen fühlt. Da fliegen auch schnell mal Eier.

Chancenlos gegen Verbalattacken der Dorfgemeinschaft

Sebastian Schlicht verkörpert Billy als einen ernsten sensiblen Jungen, der sich nicht gegen die verbalen Angriffe seiner Mitmenschen wehren kann. Überall muss es besser sein als auf Inishmaan. Um der dörflichen Tristesse und der erdrückenden Fürsorge seiner Adoptivtanten zu entfliehen, nutzt Billy die erste Gelegenheit, die sich bietet. Als Hollywood auf der Nachbarinsel einen Filmdreh plant, lässt Billy sich mit dem Boot übersetzen, um eine Rolle beim Film zu ergattern. Eindrucksvoll steuert Bootsführer Babbybobby (Markus Lingstädt) sein Schlauchboot durch dichten Bühnennebel und verschwindet im Off.

Billy geht mit den Filmleuten nach Amerika, aber das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bringt ihm kein Glück. Er bekommt die Rolle nicht. Auch jenseits des Meeres bleiben seine Träume unerfüllt. So kehrt er zurück in die Enge und Vertrautheit seiner irischen Heimat – zurück zu skurrilen Gestalten, die seelisch ebenso verkrüppelt sind, wie er es körperlich ist.

Grandios gespielte skurrile alte Säuferin

Die Skurrilste unter ihnen ist zweifelsohne die 90-jährige alkoholkranke Mammy (Manuel Struffolino), deren staubtrockene Bemerkungen in verletzender Absicht meist Richtung Sohn Johnnypateenmike (Thorsten Dara) zielen. Mutter und Sohn verbindet eine innige Hassliebe. Während Mammy die Tage meist in der Hängematte verbringt und sich nur von Alkohol zu ernähren scheint, sorgt ihr Junge immer wieder für Nachschub – in der Hoffnung, dass sich die Alte bald totsäuft. Manuel Struffolino ist grandios als grantelnde alte Säuferin mit weißem wallendem Haar.

Manuel Struffolino (Mitte) säuft sich als skurrile Mammy eindrucksvoll zu Tode – unterstützt von ihrem Sohn Johnnypateenmike (Thorsten Dara, l.). Doktor McSharry (Bruno Beeke) kann nichts dagegen ausrichten. Quelle: Ronny Ristok

Atmosphärisch dichtes Spiel und berührende skurrile Figuren

Die Altenburger Premiere lebt von hervorragend besetzten skurrilen Figuren und dem atmosphärisch dichten Spiel des Ensembles. Regisseur Manuel Kressin zeichnet Charaktere, die überzogen sind und dennoch berühren. Schon nach kurzer Zeit ist man mitten drin in den Geschehnissen auf Inishmaan. Dass Ines Buchmann kurzfristig als Tante Eileen für die erkrankte Mechthild Scrobanita eingesprungen ist, merkt man dem Zusammenspiel nicht an. Schade nur, dass am Premierenabend vergleichsweise wenige Zuschauer den Weg ins Theaterzelt gefunden haben. Der lange Beifall machte dies ein klein wenig wett.

