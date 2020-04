So arbeitet die Altenburger Stadtverwaltung in Corona-Zeiten

Altenburg

Eine Corona-Infektion gibt es im Altenburger Rathaus bislang nicht. Selbst ein Verdachtsfall und damit einhergehende Quarantäne sind unter den knapp 350 Mitarbeitern noch nicht aufgetreten. Darauf wäre die Verwaltung der Skatstadt jedoch vorbereitet, sagt Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). So habe er inzwischen Laptops technisch für den Ernstfall und damit einhergehende Heimarbeit vorbereiten lassen.

Entzerrte Büros und flexible Gleitzeit

Obwohl es kein Home-Office in der Stadtverwaltung gebe und alle auf Arbeit seien, laufe diese in Zeiten der Corona-Epidemie im Rathaus und seinen Außenstellen doch anders als bisher, erklärte Neumann weiter. „Wir haben die Büros entzerrt und die Abstände zwischen den Mitarbeitern vergrößert.“ Wo möglich, seien Einzelarbeitsplätze entstanden. „Ansonsten haben wir die Teamaufteilungen angepasst.“ Konkret heiße das: maximal zwei Leute pro Team. „Mit ausreichend Abstand geht es auch zu dritt.“

In Zeiten der Corona-Epidemie nutzt Altenburgs OB André Neumann neue Kommunikationswege und konferiert mit Ewa-Chefin Andrea Schappmann und SWG-Geschäftsführer Lutz Schneevoigt per Skype. Quelle: Mario Jahn

Anfangs mussten die Rathaus-Mitarbeiter – wie viele andere Beschäftigte auch – improvisieren. Nahmen die einen (Rest-)Urlaub oder bauten Überstunden ab, fuhren andere ihre Zeitkonten ins Minus, um die Kinderbetreuung abzusichern. Die zu Beginn von Neumanns Amtszeit eingeführten Gleitzeit erweist sich nun als flexibles Instrument. Das kommt vor allem Eltern zugute, die beide bei der Stadt tätig sind. So kann ein Elternteil morgens bis nachmittags und das andere nachmittags bis abends arbeiten, was eine durchgehende Kinderbetreuung ermöglicht.

Anliegen telefonisch oder per Mail klären

Dadurch bleibt die Stadtverwaltung arbeitsfähig. Auch wenn die Gebäude derzeit für Publikum gesperrt sind. „Bei unaufschiebbaren Anliegen kann man telefonisch einen Termin, etwa beim Einwohnermeldeamt, vereinbaren und dann – unter Wahrung der Abstandsregeln – persönlich vorbeikommen“, erklärte Rathaussprecher Christian Bettels. Ansonsten könne man sich Geburtsurkunden oder andere Dinge schicken lassen. „Das klappt gut und vieles lässt sich ja telefonisch oder per Mail klären.“

Ein Zettel kündet am Altenburger Rathaus davon, unter welchen Umständen es derzeit betreten werden darf. Thomas Haegeler Abgesehen von den neuen Verhaltensregeln hält sich die Verwaltung auch an die Hygienevorschriften. Davon zeugen etwa Anleitungen zum Händewäschen auf den Toiletten oder Reinigungskräfte, die Türklinken und Co. desinfizieren. Auf größere Meetings verzichte man, nur Referatsleiterrunden gebe es noch, so Neumann. Um den Mindestabstand von 1,5 Metern hier einhalten zu können, stelle man die Tische entsprechend weit auseinander und sei in den Großen Ratssaal ausgewichen. Unter diesen Bedingungen wird dort am 27. April auch der Hauptausschuss stattfinden.

Digital-Sprechstunde und Konferenzen per Skype

Zudem nutzt OB Neumann die technischen Möglichkeiten. So hält der 42-Jährige nicht nur – wie gewohnt – per Digital-Sprechstunde Kontakt zur Außenwelt, sondern hat auch etwas Neues eingeführt. Mit den Geschäftsführern der Eigenbetriebe und kommunalen Gesellschaften, wie der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) oder der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG), konferiert das Stadtoberhaupt zwar weiterhin, aber nur noch digital – per Skype.

