So belastend sind die Spuren auf zwei Kondomen für den Angeklagten im Meuselwitzer Missbrauchsprozess

Gera/Meuselwitz

Im Prozess wegen des Missbrauchs seiner 12-jährigen Stieftochter wird es für den Angeklagten sehr eng. Grund sind die Gutachten zweier Biologen, die am Mittwoch vor der 9. Strafkammer die Spuren an zwei Kondomen auswerteten. Sie waren in der Nacht zum 19. November 2020 in einer Hausmülltonne und im Mülleimer in der Wohnung des 37-Jährigen in einem Meuselwitzer Ortsteil von der Polizei gefunden worden, jeweils eingewickelt in Küchenrollen-Papier.

Spuren des Angeklagten und des Opfers auf Kondomen

Nach Ansicht von Dr. Juliane Sanft, Leiterin der forensischen Genetik an der Uni Jena, befinden sich im Inneren des Kondoms mit höchster Wahrscheinlichkeit die DNA-Spuren des Angeklagten, auf den Außenseiten die des Angeklagten und seiner Stieftochter. Beide hinterließen auch Spuren am Einwickelpapier. Sanft bezeichnete es als eher unwahrscheinlich, dass die Kondome mit anderen Gegenständen im Müll, wie beispielsweise Slip-Einlagen oder Tampons, kontaminiert worden sein und damit eine solche Spurenlage verursacht haben könnten. Die Spezialistin begründete dies mit der hohen Menge an Sekreten, die bei Kontaminationen so nicht übertragen würden. Gänzlich ausschließen könne sie eine solche aber nicht, sagte Sanft auf Anfrage der Verteidigung.

Ähnlich äußerte sich Dr. Cornelius Courts, Professor für Forensische Molekulargenetik in Köln, dessen Gutachten den Angeklagten noch deutlicher belastete. Courts wertete nicht DNA-, sondern RNA-Spuren aus, die Träger der Erbinformationen sind. Diese Analyse erlaubt einen Rückschluss darauf, aus welcher Körperflüssigkeit die Spuren stammen. Bei einem Kondom war es mit höchster Wahrscheinlichkeit Vaginalsekret des Mädchens. Das zweite Kondom ergab hierbei nur schwache Hinweise, die damit keinen sicheren Befund erlaubten. Allerdings hatten am Präservativ bereits Zersetzungsprozesse eingesetzt, wodurch die RNA-Analyse erheblich erschwert wurde.

Kontamination mit Müll eher unwahrscheinlich

Auch der Professor hielt es für unwahrscheinlich, dass sich die Spuren von anderen Gegenständen im Müll auf das Kondom übertragen haben könnten. Die Anhaftungen seien nicht nur punktuell, sondern flächig vorhanden gewesen, so dass eine indirekte Übertragung unwahrscheinlich sei, sagte Courts. Die Spuren an den Kondomen deuteten für ihn „höchstwahrscheinlich auf Geschlechtsverkehr hin“, auch aufgrund der Verteilung der Sekrete darauf.

Das Gutachten von Dr. Juliane Sanft (r.) hat den Angeklagten schwer belastet. Er bestreitet seine Schuld nach wie vor. Quelle: Jens Rosenkranz

Allerdings besitzt das von ihm geleitete Kölner Labor für die RNA-Auswertung keine Akkreditierung, im Gegensatz zu den Laboren in Kiel und Ulm, die als einzige in Deutschland über eine solche verfügen. Diese Tatsachen hatte die Verteidigung gezielt herausgearbeitet. Ob dieser Einwand die Qualität des Gutachtens von Courts erschüttern kann, muss allerdings bezweifelt werden. Der Professor gilt in der Bundesrepublik als Koryphäe auf dem Gebiet der RNA-Analyse und leitete bis zu seinem Wechsel im September 2021 nach Köln das Labor in Kiel, wo er die dortige Akkreditierung federführend verantwortet hatte.

Verteidigung zofft sich mit Richter

Die Nachfragen von Carsten Löffler und Thomas Teige von der Verteidigung führte zu lautstarken Wortgefechten zwischen ihnen und dem Vorsitzenden Richter Harald Tscherner, der Löffler eine verdrehte Frage vorwarf und beide Anwälte mehrmals energisch, weil zunächst erfolglos, zur Ruhe auffordern musste. Löffler und Teige empörten sich daraufhin heftig, sprachen von Beleidigungen und einem peinlichen Auftritt des Richters, der sich schämen sollte. Die Verteidigung hatte schon vor Prozessbeginn gegen das Gericht einen Befangenheitsantrag gestellt, allerdings erfolglos.

Von Jens Rosenkranz