So bereiten sich die Schulen im Altenburger Land auf die Abschlussprüfungen vor

Altenburg/Meuselwitz

Die Inzidenzzahl sinkt, die Schüler im Altenburger Land kehren in diesen Tagen in die Schulen zurück. Besonders im Fokus stehen dabei die Schüler der Abschlussklassen: Ab kommenden Mittwoch beginnen die Prüfungen für die Abiturienten im Kreis, die Regelschüler legen ihren Abschluss ab Ende Juni ab. Für Schulen und Schüler bedeutet die Corona-Pandemie dabei besondere Herausforderungen, wie eine Umfrage der LVZ unter Schulen im Kreis zeigt.

Mehr Räume und Personal nötig

So werden die übrigen Schüler etwa am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium an den Prüfungstagen nur verkürzt beschult. „Wir peilen für die jüngeren Schüler etwa vier Unterrichtsstunden pro Tag an“, teilt die stellvertretende Schulleiterin Petra Telzer mit. Das sei vor allem zwei Aspekten geschuldet: Zum einen seien durch die Prüfungen unter Corona-Bedingungen deutlich mehr Räume als regulär nötig, um den geforderten Mindestabstand der Prüflinge zu sichern. Zum anderen sei dadurch auch mehr Lehrpersonal nötig, da die Prüfungen jeweils von zwei Lehrkräften beaufsichtigt werden müssen.

Tests für Abschlussklassen, aber keine Pflicht

Um den Prüfungsalltag für die Abschlussklassen zu entzerren, hat man in Meuselwitz das nötige Testregime angepasst. „Wir bieten den Schülern bereits einen Tag vor der jeweiligen Prüfung eine Testmöglichkeit an, auch am Sonntag“, so Telzer. Schülern stünde es zudem frei, sich in einem externen Testzentrum auf eine Infektion testen zu lassen, der Bescheid dürfe lediglich nicht älter als 24 Stunden sein. „So hoffen wir, den ohnehin stressigen Prüfungstag für die Schüler etwas zu entspannen.“ Auch vor den mündlichen Prüfungen sind laut Thüringer Bildungsministerium Tests vorgesehen. Eine Pflicht besteht dabei nicht: Wer einen Test ablehnt, muss die Prüfung aber in einem separaten Raum ablegen.

Friedrichgymnasium beschult gestaffelt

Auch am Altenburger Friedrichgymnasium werden an den Prüfungstagen nicht alle Schüler im Präsenzunterricht beschult. „Das Abitur hat die nächsten Tage für uns absolute Priorität. Die restlichen Klassen werden daher gestaffelt beschult“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Steffen Busch. In der Praxis bedeutet das, dass zum Start am Mittwoch neben den Abschlussklassen lediglich die Stufen 5 und 6 im Gebäude sind, am Donnerstag die Siebt- und Achtklässler und am Freitag dann die Klassen 9 und 10. „Lediglich die elften Klassen sind parallel immer im Haus, mehr lässt sich räumlich nicht stemmen“, so Busch. Von insgesamt 24 Räumen seien so bereits 18 durch andere Klassen belegt, die restlichen sechs seien für die Prüfungen reserviert.

Spalatingymnasium startet zunächst nur mit Abiturienten

Gänzlich unter sich bleiben die Abiturienten dagegen am Spalatingymnasium. Man habe sich dafür entschieden, die restlichen Schüler erst ab dem 1. Juni wieder in die Schule zu holen, teilt Schulleiterin Birgit Kriesche mit. „Wir wollen erst einmal die schriftlichen Prüfungen über die Bühne bringen und abwarten, wie sich die Lage entwickelt“, sagt sie mit Blick auf Organisationsaufwand und Inzidenz. Auch an ihrer Schule herrscht für die Abiturienten ein strenges Hygienekonzept: „Das bedeutet Testungen, Maskenpflicht auf den Gängen und die Nutzung mehrerer Räume, um den Abstand zu gewährleisten“, führt sie aus.

Mehr Zeit und weitere Wahlaufgaben

Auch bei den Prüfungen selbst gibt es coronabedingt Änderungen. Um die Chancengleichheit zwischen den verschiedenen Kreisen im Freistaat – mancherorts wurde früher gelockert, andernorts blieben Schulen länger zu – zu gewährleisten, stehen den Schülern weitere Wahlaufgaben zur Verfügung. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, seien auch die Prüfungszeiten leicht verlängert worden, teilen die Gymnasien übereinstimmend mit. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Aufgaben deshalb einfacher werden oder Stoff gänzlich ausgeklammert wird. „Alle Themen kommen dran“, versichert Petra Telzer in Meuselwitz. Ohnehin ist man vielerorts optimistisch, dass die Schüler den Prüfungen trotz coronabedingter Einschränkungen gewachsen sind. „Unsere Zwölftklässler hatten in Summe etwa 14 Tage, in denen nicht nach Plan unterrichtet wurde“, teilt Steffen Busch vom Friedrichgymnasium mit. „Und dadurch, dass die Prüfungen nach hinten geschoben wurden, haben wir das inzwischen wieder aufgeholt.“

Regelschulen warten weitere Entwicklung ab

Noch etwas ruhiger, aber nicht weniger gespannt, blickt man in den Regelschulen auf die anstehenden Prüfungen. Wie genau sich deren Umfeld gestaltet, so Jürgen Stark, Leiter der Meuselwitzer Regelschule, hänge von den dann herrschenden Inzidenzwerten ab. Sicher seien auch dann die gängigen Hygieneregeln einzuhalten, die Prüflinge auf mehrere Räume zu verteilen. „Wie wir die restlichen Schüler in dieser Zeit unterrichten, entscheidet sich bis dahin noch.“

Vielerorts keine zwei schulfreien Tage nach Pfingsten

Ungeachtet der Prüfungen, werden auch die anderen Schüler im Kreis in diesen Tagen weiteren Stoff aufholen. So starten gleich mehrere der befragten Schulen bereits heute wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb. Zudem gilt in der kommenden Woche vielerorts auch lediglich der Dienstag als schulfreier Tag und nicht – wie ursprünglich vom Landratsamt mitgeteilt – auch der Mittwoch. Und pünktlich zum Start der Abiturprüfungen rollt dann auch der Schulbusverkehr wieder, informiert die Kreisverwaltung.

Von Bastian Fischer