Altenburg

Das spontane, überaus herzliche Willkommen, das die Altenburger dem Bundespräsidenten schon am Vortag zu seiner Ankunft auf dem Marktplatz bereitet haben, setzt sich am Sonnabendvormittag beim Stadtbummel fort. Wo auch immer Frank-Walter Steinmeier hinkommt – er wird mit großem Hallo, Winken und jeder Menge Selfie-Wünschen empfangen.

Der Weg führt das Staatsoberhaupt von seinem Drei-Tage-Amtssitz im Parkhotel zu Fuß in die Innenstadt, um beim Markttag mit Leuten ins Gespräch zu kommen und natürlich auch dieses oder jenes Geschäft zu besuchen. Den Anfang macht er in der Werkzeugschleiferei in der Kunstgasse, wo Inhaber Holger Blaschke in der gebotenen Kürze die jahrzehntelange Familientradition erklärt. Der hohe Besuch zeigt sich ebenso interessiert an der Auftragslage wie an den historischen Maschinen, die noch immer ihren Dienst tun.

Ein Bad in der Menge, mit medialer Begleitung. Quelle: Mario Jahn

Zu Gast in Senfladen und Buchhandlung

Mit der Schnuphase‘schen Buchhandlung folgt das nächste Geschäft mit beeindruckender Geschichte. Steinmeier findet die Buchhandlung „gut sortiert“, bemerkenswert groß und zeigt sich erstaunt über das repräsentative Antiquariat, das ihm Inhaber Albrecht Reinhold stolz präsentiert. Stempel-Gleitsmann, der Senfladen und die Chocolaterie dürfen als besondere Läden in der Skatstadt nicht fehlen. Mehr gibt der verständlicherweise eng getaktete Zeitplan nicht her.

Für eine Thüringer Bratwurst indes muss Zeit sein. Auf genau dieses Foto haben natürlich die zahlreichen Kameraleute im Tross des Bundespräsidenten ganz besonders gewartet. Noch größer ist vermutlich die Freude all derer, die es sich trauen, nach einem Selfie zu fragen, das zu geben der Bundespräsident nicht müde wird. „Hurra, ich habe ein Bild!“, jubelt beispielsweise die Altenburgerin Christiane Weiner, die eigentlich nur Erdbeeren kaufen wollte. „Einfach ein toller Mann“, kommentiert sie die unerwartete Begegnung auf dem Markt.

Patrick Weißgerber nutzt die Gelegenheit für ein Selfie mit dem Bundespräsidenten. Quelle: Mario Jahn

„Es ist eine Ehre für uns“

Auch Sybille Wessel findet es klasse, dass man mit dem Staatsoberhaupt einfach so unkompliziert reden kann. „Es ist eine Ehre für uns, dass Sie zu uns kommen“, sagt sie zu Steinmeier, der sich wieder und wieder als absolut nahbar zeigt, winkt, einfach mal Hallo sagt, nach dem Befinden fragt.

Mit Problemen sieht er sich dabei kaum konfrontiert. Jedenfalls nicht mit den kleinen, den alltäglichen. Mit dem einen großen hingegen schon. „Ich habe eine große Bitte an Sie. Sorgen Sie dafür, dass die Welt nicht weiter aus den Fugen gerät“, wendet sich beispielsweise der Skatstädter Lutz Franke an den Gast, der versichert: „Wir tun, was in unserer Macht steht.“

Ja, bestätigt Oberbürgermeister André Neumann (CDU), dieses Thema sei schon mehrfach an Steinmeier herangetragen worden. Der Krieg treibe alle um. „Ansonsten aber ist es ein wundervoller Besuch, allerorten ein so herzlicher Empfang“, resümiert Neumann zur Halbzeit.

P.S.: Normalerweise nimmt sich ein Journalist immer zurück, bleibt Berichterstatter. Hier mache ich mal eine Ausnahme: Dass Frank-Walter Steinmeier von meinem Buch „Wer wir sind“ mit den 30 Porträts über bemerkenswerte Menschen im Altenburger Land bereits gehört hatte und mich in der Buchhandlung um eine Widmung bat, hat mich sehr gefreut.

Von Ellen Paul