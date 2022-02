So entscheidet das Landesamt für Umwelt über zwei geplante Windkraft-Monster bei Beerwalde

Altenburg/Greiz/Löbichau

Unmittelbar am größten Flächennaturdenkmal des Altenburger Landes, der als „Resurrektion Aurora“ bezeichneten Halde Beerwalde, dürfen zwei weitere riesige Windkraft-Anlagen errichtet werden. Und das trotz des jahrelangen Protestes vieler Bürger von Löbichau und trotz Einsprüchen von mehreren Kommunen. Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat jetzt beinahe sämtliche Einwände zurückgewiesen. Damit dürfen die beiden bereits 2018 beantragten Anlagen mit einer Nabenhöhe von 166 Meter gebaut werden. Zusammen mit ihren riesigen Rotor-Blättern kommen sie locker auf über 220 Meter Gesamthöhe. Sie befinden sich auf der Gemarkung des Landkreises Greiz, aber nur wenige Meter von der Kreisgrenze zum Altenburger Land entfernt. Als Rechtsweg steht jetzt nur noch der Gang vor das Oberverwaltungsgericht Thüringen offen, den wohl niemand beschreiten wird.

Landesamt verschärft Auflagen

Allerdings hat das Landesamt einige Auflagen verschärft und hinzugefügt. So dürfen ein gewisser Schallleistungspegel nicht überschritten werden und die Geräusche weder ton- noch impulshaltig sein. Von 22 bis 6 Uhr darf der Schallpegel von 37 Dezibel in zwei Straßen von Beerwalde nicht überschritten werden. Der Antragsteller der Anlage, die Firma Meridian Neue Energien Suhl, muss innerhalb von drei Monaten, nachdem das Baurecht wirksam ist, auf 1,15 Hektar Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in Natur und Landschaft leisten. Dabei handelt es sich um die Anpflanzungen von Obstbaum-Alleen in Löbichau. Erfolgt dies nicht oder sind die Anpflanzungen beispielsweise wegen fehlender geeigneter Flächen nicht umsetzbar, muss Meridian ein Ersatzgeld in Höhe von 46 000 Euro an die Stiftung Naturschutz Thüringen bezahlen.

Zahlreiche Bedenken und Einsprüche

Das Landratsamt Altenburger Land hatte seine Zustimmung zum Bau gänzlich verweigert, weil die Umsetzung des BUGA-Begleitprojekts „Resurrektion Aurora“ gefährdet werde. Eine Windkraft-Anlage rage in die Gemarkung Beerwalde, womit die Planungshoheit der Gemeinde Löbichau beeinträchtigt werde. Außerdem fehle die Erfassung der Fledermäuse sowie eine Raumnutzungsanalyse für Rot- und Schwarzmilan und die Rohrweihe und Ausgleichsmaßnahmen.

Die Gemeinde Löbichau hatte den Bau wegen des Lärms, Schlagschatten und Infraschall abgelehnt. Ein Großensteiner Bürger hatte darüber hinaus die Schallstärke kritisiert, die erheblich und nachhaltig die Biotopverbundstruktur zwischen Großenstein und dem Waldgebiet Mordtal mit der Halde Beerwalde und dem Flächennaturdenkmal Schottergruben bei Großenstein und Drosen gefährde. Bedenken brachte ebenso das Thüringer Forstamt Weida vor, weil sich zwei Anlagen unmittelbar nordwestlich der Halde Beerwalde befinden, auf der radioaktives Material aus dem Uranerzbergbau verwahrt wird. Für die sichere Verwahrung wurden Waldbäume auf der Deckschicht der Halde gepflanzt, die ausschließlich dem Schutz der extrem verdichteten Abdeckung des Haldenkörpers dienen.

Löbichauer Bürgermeister verärgert

Bis auf die nächtliche Reduzierung des Lärmpegels und die Ausgleichsmaßnahme erkannte das Landesamt alle anderen Bedenken nicht an. Entsprechend verärgert reagierte beispielsweise der Löbichauer Bürgermeister Rolf Hermann (FDP). Er spüre eine Ohnmacht bei der Verhinderung solcher Anlagen, die die Lebensqualität der Bürger, den Naturschutz und das Landschaftsbild schädige und Investitionen wie die Resurrektion Aurora negativ beeinflusse, sagte Herrmann der LVZ. Er komme sich dabei vor wie Don Quichotte bei seinem erfolglosen Kampf gegen Windmühlen. Wegen der nahezu aussichtslosen Chancen werden die Gemeinde den Entscheid nicht vor Gericht anfechten. Man werde aber auf die Ausgleichsmaßnahmen bestehen und dafür nun die passenden Flächen suchen. Eine Geldzahlung an eine Stiftung komme nicht in Frage.

Jacqueline Schneider und André Helbig setzten sich, neben über 260 anderen Bürgern von Beerwalde, gegen den Bau von weiteren geplanten Windrädern ein. Quelle: Jens Rosenkranz

Entscheidung des Landratsamtes noch unklar

Neben der Gemeinde hatten auch 270 Bürger aus Beerwalde Widerspruch gegen die neuen Anlagen eingelegt. Einer davon ist Holger Schneider. Wie die Behörde fast sämtliche Einsprüche und Argumente vom Tisch gewischt habe, bezeichnete er als eine große Sauerei. Da sei er sich mit vielen im Dorf einig. Am Ende könnten sich wieder mal die Grünen in der Landesregierung auf die Schulter klopfen, weil sie sich gut fühlten, etwas für Klima getan zu haben. Das aber ohne Rücksicht auf Natur, Tiere und Landschaft, sagte Schneider der LVZ.

Ob das Landratsamt die Entscheidung des Landesamtes für Umwelt hinnimmt oder vor Gericht zieht, stand bis Mittwoch noch nicht fest. Die Behörde erbat sich nach einer Anfrage der LVZ in der vergangenen Woche noch Zeit.

Von Jens Rosenkranz