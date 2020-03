So erfahren Sie, wer bei der Sportlerwahl des Altenburger Landes gewonnen hat

Altenburg

Dieses Virus wirbelt alles durcheinander. Auch die 29. Sportlerwahl von Kreissportbund ( KSB) Altenburger Land sowie OVZ und OTZ. Eigentlich sollten die Sieger der sechs Kategorien längst gekürt sein. Doch die für den 21. März geplante Sportparty, auf der die Aktiven geehrt werden, fiel dem Veranstaltungsverbot infolge der Corona-Krise zum Opfer.

Jeden Samstag eine Kategorie

Also mussten andere Lösungen her. „Sowohl für die Auszeichnung der sportlichsten Erfolge als auch für die Ehrung der besten Sportfotos 2019 haben wir einen geeigneten, der derzeitigen Situation angepassten Rahmen gefunden“, sagte KSB-Chef Hendrik Baum. So einigten sich die Veranstalter darauf, die Sieger und Platzierten der 29. Sportlerwahl exklusiv in OVZ und OTZ bekannt zu geben.

Los geht’s am morgigen Sonnabend mit den Nachwuchssportlern. Danach folgen im Wochenrhythmus jeweils samstags die Nachwuchssportlerinnen, die Nachwuchsteams, die Trainer, die Sportler/in und die Mannschaft des Jahres 2019. Den Abschluss bildet dann – voraussichtlich am 9. Mai – die Kür der Sportfotos des Jahres.

Kein Nachholtermin für Party möglich

Zur Absage der Sportparty habe sich der KSB-Vorstand „schweren Herzens“ entschieden, so Baum. Aber man wollte der „Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl gerecht“ werden. „Deshalb möchte ich auf diesem Weg der Sportfamilie des Altenburger Landes danke sagen und für die erzielten sportlichen Leistungen meinen Respekt aussprechen.“

Einen Nachholtermin wird es nicht geben. „Es wäre schwer gewesen, die Ergebnisse noch länger geheim zu halten und ebenso schwer, eine andere Form zu finden, bei der Menschen unter den momentanen Auflagen zusammenkommen können“, erklärte KSB-Geschäftsführer Ulf Schnerrer. „Auch ist derzeit kaum einzuschätzen, wann es wieder möglich gewesen wäre.“ Deswegen appellierte Baum: „Seid optimistisch und übt Zusammenhalt. Freuen wir uns auf eine Jubiläums-Sportparty im nächsten Jahr.“

Weniger Stimmen als in Vorjahren

Laut Schnerrer hatte die Corona-Krise aber auch schon einen Einfluss auf die Beteiligung an der Wahl. Denn mit 14 350 abgegebenen Stimmen waren es nur etwa halb so viele wie in den Vorjahren (2019: 29 511, 2018: 27 086). Zudem fehlten diesmal „einige der superfleißigen Vereine“, so der KSB-Geschäftsführer. Außerdem habe es auch online deutlich weniger Stimmen gegeben. „Ich halte das Ergebnis dennoch für repräsentativ.“

Von Thomas Haegeler