So exklusiv wohnt es sich im neuen Brockhaus Carré in Altenburg – und das sind die Mietpreise

Altenburg

Dieses Telefonat wird Silke Pöthe wohl lange im Gedächtnis bleiben. Es war Ende vergangenen Jahres, als die Prokuristin und Sachgebietsleiterin Vermietung der AWG Wohnungsgenossenschaft Altenburg eine der vorgemerkten Familien informieren wollte, dass es mit dem Umzug ins Brockhaus Carré klappt. Doch mit dieser Reaktion hatte sie nicht gerechnet. „Nach einem kurzen Moment der Stille hörte ich ein Schluchzen und im Hintergrund Beifallklatschen. Dann wurde wortlos aufgelegt“, erinnert sich Silke Pöthe. Erst eine halbe Stunde später kam der Rückruf, bedankte sich das Ehepaar überschwänglich für die freudige Nachricht, die man erst mal habe verdauen müssen. Denn es sei ein Traum in Erfüllung gegangen.

Nicht alle Telefonate waren derart emotional, doch große Freude herrschte bei allen, die den Zuschlag erhielten, in das neue Wohngebiet am Lerchenberg ziehen zu können. Seit Baubeginn im Spätherbst 2020 sind hier auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Mahn, knapp einen Hektar groß, zwischen Wenzel-, Bahnhofs- und Brockhausstraße acht Einfamilienhäuser im Bungalowstil mit 118 Quadratmetern Wohnfläche und zwei Stadtvillen mit insgesamt acht Wohnungen entstanden. Letztere knapp 100 Quadratmeter groß, im Erdgeschoss mit drei Zimmern, im Obergeschoss mit vier. Allesamt mit Terrasse oder Balkon, Stellplatz oder Garage sowie in vielen Zimmern bodenlangen Fenstern und überall Außenjalousien. Die Mietkosten liegen bei 8,45 Euro pro Quadratmeter fürs Haus und bei 7,70 Euro für die Wohnungen.

Ein Blick von ganz oben auf das Brockhaus Carré. Auf der grünen Fläche im Hintergrund entstehen bis 2025 weitere Stadtvillen. Quelle: Mario Jahn

Nündel: „Alles im Zeit- und Kostenplan“

Seit Bekanntwerden des Bauvorhabens Anfang 2020 rissen die Bewerbungen nicht ab. Für die insgesamt 16 Wohneinheiten gab es rund 80 an der Zahl. Natürlich war das Interesse für die Einfamilienhäuser besonders groß. Doch viele haben sich parallel für eine Wohnung angemeldet, falls es mit dem Haus nicht klappt. Vergeben wurde streng nach Eingangsdatum der Interessensbekundung. „Das ist unsere Strategie. Es muss alles transparent sein“, versichert Pöthe. Das hat am Ende zwar dazu geführt, dass nicht wie erhofft vor allem junge Familien einziehen, ein guter Altersdurchschnitt sei dennoch erreicht. Dies war aber nicht der Grund, dass man vom ursprünglich geplanten Spielplatz wieder Abstand nahm. „Das hätte der Bebauung wegen einfach nicht gepasst“, begründet der Kaufmännische Vorstand der AWG, Thomas Nündel. Der große städtische Spielplatz am Friedrich-Wolf-Ring sei ja ohnehin schnell zu erreichen.

Nündel freut sich ganz besonders, dass die Investition von 5,5 Millionen Euro fast ausschließlich von regionalen Firmen bewältigt wurde, von der Erschließung über den Rohbau bis zur Innenausstattung und Bepflanzung. „Trotz Corona und gestiegenen Baukosten alles im Zeit- und Kostenplan.“ Denn seit dieser Woche ist alles fertig, seit gestern rollen die ersten Möbelwagen. Allerdings nicht für alle Mieter auf einmal, sondern zeitversetzt, damit man sich nicht ins Gehege kommt.

Sie sind berechtigt stolz auf ihr jüngstes Bauprojekt, die beiden AWG-Vorstände Timo Schwanke (l.) und Thomas Nündel. Quelle: Mario Jahn

Familie Riedl: „Super zentral, aber trotzdem ruhig“

Familie Riedl ist deshalb erst Anfang Juni dran, doch in ihrer jetzigen Wohnung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße stapeln sich bereits die Umzugskartons. Tina und Tino Riedl und der vierjährige Diego sind voller Vorfreude. „Wir hatten zufällig über das Vorhaben in der LVZ gelesen, sofort am nächsten Tag bei der AWG angerufen und uns für eine Drei-Raum-Wohnung angemeldet“, erinnert sich die 31-jährige Bankkauffrau. „Das Gebiet liegt super zentral, beispielsweise zu Bus und Bahn, aber trotzdem ruhig. Man hat seine Privatsphäre.“ Die offene Wohnküche, die bei Bedarf mit einer Glasschiebetür vom Wohnzimmer abgetrennt werden kann, hat es Riedls besonders angetan. Aber auch alles andere sei superschick und modern.

Nicht zuletzt durch ein Nahwärmeverbundsystem, das an zentraler Stelle in einer der Stadtvillen alle Wohnungen – übrigens durchweg mit Fußbodenheizung ausgestattet – versorgt, wie der Technische Vorstand, Timo Schwanke, zu berichten weiß. Besagtes Haus hat zudem auf dem Dach eine Solaranlage für die Wärmeversorgung und ist der Heizung wegen als einziges unterkellert. Alle anderen erhalten Abstellboxen oder XXL-Garagen, sodass auch Grill, Gartenutensilien oder Fahrräder im Trocknen stehen. Die Garagen sind neben den Einfamilienhäusern übrigens so gebaut worden, dass sie zugleich einen Sichtschutz bieten und man dem Nachbarn nicht auf die Terrasse schauen kann. „Wenn wir planen, dann gehe ich immer so ran, als würde ich dort selbst einziehen wollen“, begründet Schwanke die Entscheidung. Auch an eine Ladesäule für Elektroautos am Eingang zum Wohngebiet ist gedacht. Sie ist nicht nur den Mietern im Brockhaus Carré vorbehalten. AWG-Mitglieder aus dem Umfeld können sie ebenfalls nutzen.

Bevor die Bautrupps kamen, wurde von den Archäologen im Sommer 2020 kräftig gebuddelt. Quelle: Mario Jahn

Die Archäologen rücken an

Somit ist also bereits der zweite Bauabschnitt des ehrgeizigen Neubauprojekts der Genossenschaft auf dem Lerchenberg fertig. Der erste war die Lückenbebauung in der Brockhausstraße 8a und 12a, wo insgesamt zehn neue Wohnungen entstanden sind. Natürlich ebenfalls alle vermietet. Doch damit ist noch nicht Schluss. Vis-à-vis vom Carré soll es schon alsbald weiter gehen. Auch das Gelände einer ehemaligen Baumschule, auf Höhe von Finanz- und Arbeitsamt, hat die AWG erworben und plant dort den Bau von weiteren Stadtvillen, diesmal zum Teil dreigeschossig, mit insgesamt 38 Drei- beziehungsweise Vierraum-Wohnungen. Auch dafür gibt es bereits jetzt über 20 Vormerkungen von Interessenten. „Wer auf der einen Seite nicht zum Zug gekommen ist, wartet eben auf die andere“, lacht Thomas Nündel.

Warten ist hier ist allerdings wirklich noch angesagt. Denn im Juni kommen erstmal die Archäologen. Und schon jetzt steht fest, dass sie diesmal länger brauchen als auf Seiten der ehemaligen Gärtnerei. Avisiert sind fünf bis sechs Monate. Mit der Fertigstellung des dritten und damit letzten Bauabschnitts, bei dem es dann am hinteren Ende tatsächlich einen Spielplatz gibt, rechnet die AWG Anfang 2025. Dann hat sie insgesamt 19 Millionen Euro investiert und 64 neue Wohnungen gebaut.

Von Ellen Paul