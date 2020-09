Altenburger Land

„Besonders das Rotkraut schmeckt immer sehr gut“, will Hugo nach seiner Portion Königsberger Klopse mit Kartoffeln und dem lilafarbenen Kraut unbedingt festgehalten wissen. Der 10-Jährige besucht seit diesem Jahr die 5. Klasse und ist einen knappen Monat nach Schulstart mit dem Essen an der Regelschule Meuselwitz zufrieden. „Es ist eigentlich immer lecker, nur die Soßen schmecken nicht immer so toll.“

Hugo weiß offenbar genau, was ihm schmeckt. Und was schmeckt, wird letztlich nicht weggeschmissen. Darum ging es unter anderem in den nun zu Ende gegangenen „Tagen der Schulverpflegung“ – einer Aktion des Thüringer Verbraucherschutzministeriums. Die OVZ hat sich umgehört, wie zufrieden Kinder und Eltern mit den verschiedenen Schulcaterern im Altenburger Land sind.

Branchenriese setzt auf Buffet statt Menü

An die Regelschule Meuselwitz liefert seit Januar die Burgenlandküche. Drei Menüs – davon ein vegetarisches – stellt der Anbieter aus dem sachsen-anhaltischen Zeitz schultäglich zur Verfügung. Was die Kinder und auch Lehrerin Steffi Busch, die selbst nahezu jeden Tag zu ihrer Zufriedenheit mitisst, eint, ist die Lust auf Reibekäse, wenn es mal Nudeln gibt. „Das war bei Sodexo immer im Angebot“, so Busch über den durch die Burgendlandküche in Meuselwitz abgelösten Anbieter.

Burgenlandküche Die Burgenlandküche Zeitz hat schultäglich drei Gerichte, davon ein vegetarisches, im Angebot. Dazu wird für Schulen auch eine tägliche Salatoption angeboten. Bestellt werden kann auch auf der Internetseite der Burgenlandküche und mit Hilfe einer eigenen App fürs Smartphone. Gekocht wird nach Angaben des Unternehmens täglich frisch im sachsen-anhaltischen Zeitz. Von dort aus wird das Essen in Warmhalteboxen ausgeliefert. Pro Mahlzeit liegt der Preis bei etwa 4 Euro. Die Burgenlandküche agiert als Essensanbieter an der Regelschule Meuselwitz und an der dortigen Grundschule, außerdem in Schmölln an Grundschule und Förderzentrum sowie an den Regelschulen in Treben und Dobitschen.

Am Altenburger Friedrichgymnasium ist der Riese der Cateringbranche aktuell für das Mittagessen zuständig. Die Besonderheit: Statt mit vorgefertigten Menüs ist das Sodexo-Angebot nach Buffet-Prinzip aufgestellt, die Gerichte deshalb einer gewissen Variabilität unterlegen. „Die Schüler haben sich seitdem sehr positiv über die Qualität des Buffets geäußert“, weiß Michael Rühlmann als Elternsprecher des Friedrichgymnasiums. Trotzdem gibt es derzeit vor allem einen Kritikpunkt: Mit dem coronabedingten Einbruch der mitessenden Schüler habe Sodexo eine Küchenkraft eingespart und trotz der nun wieder steigenden Zahlen nicht wieder zurückgeholt. „Das ist keine gute Botschaft, die der Anbieter an dieser Stelle sendet“, betont Rühlmann. Was seiner Meinung nach noch verbessert werden könnte, ist die Verwendung regionaler Produkte.

Sodexo Als Alternative zu vorgefertigten Menüs bietet Sodexo auch – wie etwa am Friedrichgymnasium Altenburg – eine Buffet-Lösung an. So können die Schülerinnen und Schüler ihr Mittagessen individuell aus warmen und kalten Zutaten zusammenstellen. Sodexo verzichtet nach eigenen Angaben auf Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farbstoffe sowie gentechnisch veränderte Lebensmittel und bietet Vollkorn- sowie Bioprodukte an. Pro Mahlzeit liegt der Preis zwischen 3,45 und 3,65 Euro. Sodexo agiert als Essenanbieter am Friedrichgymnasium Altenburg, am Gymnasium in Schmölln, der Regelschule Gößnitz, den Grundschulen in Gößnitz, Nobitz, Posa und Windischleuba sowie an der Regenbogenschule Altenburg.

Wenig Einfluss auf Zutaten

„Da hat man letztlich aber wenig Einfluss drauf. Und der Preis muss beim Schulessen natürlich auch stimmen“, findet Ivo Schöne, Elternsprecher der Regelschule Schmölln, die Wakos beliefert. Das Geraer Unternehmen sieht das offenbar ähnlich und berechnet pro Essenstag keinen Festpreis, sondern macht diesen vom gewählten Gericht abhängig. „Wenn man eine Suppe hat, wird das anders als ein größeres Hauptgericht bepreist“, erklärt der Schmöllner Elternsprecher. Außerdem stimme das Angebot: „Es gibt mehr als nur die Klassiker wie Nudeln mit Tomatensoße.“ Ivo Schönes persönlicher Meinung nach könne es jedoch ruhig noch mehr vegetarische oder vegane Optionen geben.

Wakos Wakos aus Gera hat täglich drei verschiedene Gerichte, davon eins vegetarisch, zur Auswahl. Außerdem wird Unterstützung für zum Beispiel Schulfeste oder gesonderte Projekte angeboten. Bestellt werden kann das Essen mit entsprechenden Kundendaten auch über die Internetseite des Unternehmens. Nach Angaben des Unternehmens werden alle waren täglich frisch angeliefert, vorrangig von regionalen Anbietern bezogen und frisch gekocht. Pro Mahlzeit liegt der Preis zwischen 3,45 und 3,65 Euro. Die Höhe ist abhängig vom jeweils ausgewählten Gericht. Wakos agiert als Essensanbieter an der Regelschule Schmölln und an der Regelschule in Nöbdenitz sowie an den Grundschulen in Großstechau, Ponitz und Thonhausen.

In dieser Hinsicht kann sich Sandy Krause, Elternsprecherin der Altenburger Platanenschule, nicht beschweren: „Vegetarisch, religionsbezogen, allergiebezogen – und selbst auf ärztliche Verordnungen wird eingegangen. Das Angebot ist sehr gut.“ Verantwortlich ist die Unternehmensgruppe Hänchen aus Dreiskau-Muckern ( Landkreis Leipzig). Derzeitiger Wermutstropfen zur Unzufriedenheit der Kinder und Eltern: Die Auswahl insgesamt sei bereits vor Corona reduziert worden – nach Angaben der Elternsprecherin offenbar durch die Stadt. Hintergrund sei der geschrumpfte Bedarf gewesen. Für Eltern, die zum ersten Mal bei Hänchen anklopfen, wünscht sich Krause außerdem eine Vereinfachung des Anmeldeprozesses. Der sei – obwohl alle grundlegenden Informationen im Internet vorgehalten werden – noch etwas unübersichtlich.

Unternehmensgruppe Hänchen Die Unternehmensgruppe Hänchen stellt täglich drei Gerichte, davon mindestens ein vegetarisches, zur Auswahl. Bis Ende des Monats stellt die Firma jedoch nur zwei Gerichte pro Tag bereit und führt als Grund die an den Essensausgaben einzuhaltenden Corona-Schutzmaßnahmen an. Bestellt werden kann auch über die Internetseite des Unternehmens. Der Anbieter setzt nach eigenen Angaben auf frische Produkte von regionalen Anbietern und nur in geringem Maße auf Fertigprodukte. Pro Monat berechnet Hänchen 52 Euro. Tage, an denen kein Essen abbestellt oder gar nicht bestellt wird, werden im Folgemonat verrechnet. Hänchen agiert in Altenburg als Essensanbieter sowohl für die Platanenschule als auch das Förderzentrum „ Erich Kästner“.

Frisch im Nachbarkreis gekocht

Ein weiterer, an mehreren Schulen im Altenburger Land aktiver Anbieter ist „Menü & Party Express“ aus Geithain ( Landkreis Leipzig). Die Firma wirbt mit einem „breiten Basissortiment an Gemüse, Beilagen und Fleisch.“ Ein Blick auf den Speiseplan zeigt: Angeboten werden drei Tagesgerichte, davon ein vegetarisches. Zusätzlich gibt es ein wöchentlich wechselndes Nudelgericht. Verwendung finden nach Unternehmensangaben vorrangig saisonale und naturbelassene Produkte, die aus dem Leipziger Land bezogen und in der Geithainer Küche gekocht werden.

Menü & Party Express Der „Menü & Party Express“ aus Geithain bietet drei Tagesgerichte, davon ein vegetarisches, an. Dazu kommt ein wöchentlich wechselndes Nudelgericht. Bestellt werden kann auch über die Internetseite des Unternehmens. Nach eigenen Angaben verarbeiten die Geithainer nur saisonale sowie naturbelassene Produkte. Diese beziehe das Unternehmen zudem aus der Region Leipziger Land. Gekocht wird in Geithain und von dort aus in sogenannten Thermoporten ausgeliefert. Zum Preis liegen keine Angaben vor. Der „Menü & Party Express“ agiert als Essensanbieter an den Grundschulen in Rositz, Lucka, Langenleuba-Niederhain und Wintersdorf sowie an den Regelschulen in Rositz, Langenleuba-Niederhain und Lucka.

So weit herunter bricht das Apetito, ein weiterer im Altenburger Land vertretener Anbieter, jedoch nicht. Auf der Internetseite des nordrhein-westfälischen Unternehmens wird eingegrenzt: Ein Großteil der verwendeten Zutaten kommt zumindest aus Deutschland oder wird konkret in Nordrhein-Westfalen eingekauft.

Apetito Unklar ist, wie das Angebot der Apetito AG konkret aufgestellt ist. Die Speisepläne lassen sich auf der Internetseite des Unternehmens nur nach Anmeldung mit entsprechenden Kundendaten einsehen. Telefonisch war das Unternehmen nicht erreichbar. Apetito kocht in Nordrhein-Westfalen und gibt an, den Großteil der verwendeten Zutaten in diesem Bundesland beziehungsweise allgemein in Deutschland einzukaufen. Geworben wird zudem mit einer „Rohwareneingangskontrolle“. Vom Lerchenberggymnasium wird die Qualität des Essens als sehr gut eingeschätzt. Der Preis des Mittagsmenüs wird mit 3,95 Euro angegeben. Die Apetito AG agiert als Essensanbieter am Lerchenberggymnasium in Altenburg und am Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln.

Auf alle Fälle frisch gekocht wird zudem für die Grundschule in Altkirchen. Denn dort wird auf die ortsansässige Gaststätte „Drei Linden“ gesetzt. Dort loben die Eltern den regen Austausch zwischen Schule und Gaststätte, wie der OVZ über den Kreiselternbeirat zugetragen wurde.

Von André Pitz