So funktioniert der Stimmzettel zur Bundestagswahl im Altenburger Land

Altenburg

Insgesamt 74 171 Wahlberechtigte sind am Sonntag im Altenburger Land zur Stimmabgabe aufgerufen. Dafür stehen ihnen in Summe 107 Wahllokale zur Verfügung: 90 davon sind Urnen- weitere 17 Briefwahllokale.

Briefwahl im Ausnahmefall auch kurzfristig möglich

Um per Briefwahl abzustimmen, müssen Wählerinnen und Wähler einen Antrag stellen. Zwar ist die allgemeine Frist dafür am Freitag um 18 Uhr abgelaufen. In Ausnahmefällen – etwa bei plötzlicher Erkrankung – kann der Antrag bei der zuständigen Gemeinde jedoch noch bis 15 Uhr am Wahltag gestellt werden. Dies ist beispielsweise online möglich.

Zwei Spalten für Kandidaten und Landeslisten

Der Stimmzettel selbst ist in zwei Spalten aufgeteilt: Links sind die Namen der Direktkandidaten der Parteien für den jeweiligen Wahlkreis vermerkt, ergänzt um Informationen wie Beruf und Wohnort. Die rechte Spalte ist den Landeslisten der Parteien vorbehalten: Hier sind die Parteiennamen mit Kurzbezeichnung sowie Familien- und Vornamen der ersten fünf Bewerberinnen oder Bewerber der Landeslisten dargestellt.

So funktionieren Erst- und Zweitstimme

Wählerinnen und Wähler haben zur Bundestagswahl zwei Stimmen: Mit der Erststimme werden die Direktkandidaten des jeweiligen Wahlkreises gewählt, mit der Zweitstimme entscheidet man darüber, welcher Partei im Freistaat Thüringen man seine Stimme gibt. Diese Stimme ist am Ende maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Bundestag auf die Parteien insgesamt.

Müssen beide Stimmen vergeben werden?

Generell ist man nicht verpflichtet, beide Stimmen zu vergeben. Auch müssen Erst- und Zweitstimme nicht derselben Partei zugute kommen: So ist es durchaus möglich, sich für den Direktkandidaten einer Partei per Erststimme zu entscheiden und seine Zweitstimme für die Landesliste einer anderen Partei zu vergeben. Auch die Vergabe lediglich einer Stimme ist legitim.

Von bfi