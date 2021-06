So geht Integration: Altenburger Verein Futura setzt auf gemeinsames Lernen

Altenburg

Für den Verein Futura hat sich während der Pandemie die Arbeit verändert. Das integrative Zentrum des Vereins in Altenburg ist eine Anlaufstelle für Migranten und Geflüchtete. Die Sozialarbeiterin und Pädagogin Dana Kempe ist seit 2018 für alle Fragen da und hilft, steht unterstützend zur Seite. Rund 200 Beratungen gibt es bei Futura im Monat. Mit der LVZ hat Kempe über ihre Arbeit und das Thema Integration gesprochen.

Wie sieht die Arbeit, jetzt in Corona-Zeiten, für Sie aus? Hat sich der Alltag verändert?

Ich würde es gar nicht Alltag nennen und durch die Corona-Pandemie gab es einige Veränderungen. Zum einen sind unsere Angebote und Öffnungszeiten weggefallen – vorher konnte jeder kommen, wie es zeitlich passte. Die Möglichkeit, einfach mal zusammen zu sein und beispielsweise Sprachkenntnisse zu verbessern oder das Frauencafé, Nachhilfe und so weiter – die gab es nicht mehr, und so haben wir uns dann ganz schnell ins Digitale verlagert.

Der Verein arbeitet aktiv daran, Menschen in Altenburg zu integrieren und hilft. Was bedeutet Integration für Sie?

Integration heißt für mich: Lernen, sich zusammen weiterentwickeln. Dass man eintaucht in die Kulturen und sie in ihrer Diversität wahrnimmt und eben nicht mehr so pauschal beurteilt, wie es teils vorkommt. Und vor allem einfach die einzelnen Menschen dahinter wahrnehmen. Dieses Grundinteresse muss von allen Seiten bestehen, um sich zu verstehen und von dort aus erstmal auf eine gemeinsame Ebene zu kommen und dann gemeinsam weiter voran.

Vor fünf Jahren kamen auch größere Flüchtlingsgruppen beziehungsweise Asylsuchende in Altenburg an. Haben Sie, als Betreuerin, das Gefühl, die Integration funktioniert hier?

Bevor man sich mit den Zahlen beschäftigt, muss klar sein, über wen wir sprechen. Migranten sind diejenigen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, die haben ganz unterschiedliche Aufenthaltstitel. Also jemand, der hier beispielsweise studiert, ist im weitesten Sinn auch ein Migrant, wie auch Pflegekräfte beispielsweise aus dem osteuropäischen Ausland. Die werden anders wahrgenommen als Asylbewerber.

Der Flüchtlingsbegriff wird immer inflationär übergreifend genutzt, aber die wenigsten der Menschen, über die wir hier sprechen, sind Flüchtlinge. Das heißt, tatsächliches Asyl im juristischen Sinne bekommt nur der allergeringste, nahezu verschwindende Teil. Asylbewerber wiederum befinden sich noch im laufenden Verfahren. Es gibt die unterschiedlichsten Aufenthaltstitel und -gründe. Bei anderen, wie beispielsweise Afghanen, sieht die Lage anders aus, die erhalten als Aufenthaltstitel oft nur Abschiebeverbote. Die Menschen empfinden sich zwar selbst als Flüchtlinge, aber fühlen sich auch hier nicht sicher und könnten beispielsweise gerade als Geduldete auch jederzeit abgeschoben werden.

Grundsätzlich wünsche ich mir, dass alle darüber nachdenken, was Integration für sie eigentlich bedeutet. Von deutscher Seite wünscht man sich da oft eher eine Assimilation statt Integration. Da wird dann erwartet, dass Migranten oder Asylbewerber deutscher sind als die Deutschen selber. Aber das ist natürlich nicht erfüllbar, auch wenn es einige versuchen. Die fallen oft leider unbemerkt durch unser System. Beispielsweise sind die dann sehr fleißig und die Kinder überproportional gut in der Schule. Das sagt aber nichts darüber aus, wie diese Menschen auf der Straße angeschaut werden, weil sie zum Beispiel anders aussehen. Sie wirken integriert, aber das heißt in dem Fall eher: Sie tauchen nicht negativ im öffentlichen Blick auf. In Altenburg und anderorts ist diese Integration, das Menschen – auch wenn sie anders aussehen – als gleichwertig betrachtet und behandelt werden, meiner Meinung nach bisher nicht gelungen. Zum Teil muss das Flair der Stadt noch weltoffener werden.

Ist das Thema also bei den Menschen in der Region nicht so relevant?

Ich muss sagen, es gibt natürlich zahlreiche Altenburger, die sich ehrenamtlich engagieren. Die helfen bei den Kleiderspenden, kommen ins Frauencafé oder betreuen Familien ganz individuell. Und darum geht es ja: Begegnungen zu schaffen und dieses gegenseitige Eintauchen in die Kultur möglich zu machen. Das funktioniert nicht, wenn ich mich wie ein Lehrer vorne hinstelle und Klischees von bestimmten Leuten präsentiere. Man muss sich persönlich kennen lernen und Erfahrungen mit verschiedenen Menschen machen. Das fördern wir und wollen wir künftig weiter fördern.

Die Menschen hier sind daran zum Teil noch nicht gewöhnt. Viele Migranten, ob nun hier oder in den alten Bundesländern, sind aber ja auch Deutsche mit Pass oder deutsch sozialisiert. Sie sehen halt nur nicht so aus, wie wir uns den „typisch Deutschen“ vorstellen. Klar, manche möchten sich auch nicht daran gewöhnen, weil es Angst macht. Fremdes macht erstmal Angst.

Und da kommt Ihre Arbeit wieder ins Spiel. Wie geht man da vor?

Ja, wir arbeiten in der Regel dann auf ganz niedrigschwelligem Niveau und treten immer wieder in Kontakt mit den Menschen. Ein typisches Beispiel dafür ist, das Leute anrufen und berichten, der Müll würde falsch getrennt. Natürlich gibt es auch Gespräche mit Fragen, die populistisch wirken oder sind. Da haben die Leute zum Teil auch Angst, darüber zu sprechen, weil sie nicht in eine rechte Ecke gestellt werden wollen. Aber sie haben ja trotzdem Fragen und Sorgen. Und wir geben dann Informationen. Und ja, es gibt noch immer Menschen, die kommen und sagen, die Flüchtlinge bekommen alle Handys geschenkt, die würden dies und das kriegen. Wir berichtigen und klären auf. Mit ein bisschen Vertrauen kommt dann auch noch was an bei den Menschen.

Und auch von Seiten der Zugezogenen gibt es natürlich Vorurteile. Da muss man nur mal an die Klischees zwischen Ost- und Westdeutschen denken.

Es bleibt damit also auch eine Frage der Kommunikation?

Nein, nicht nur, das funktioniert natürlich nicht immer so – und auch das ist wieder eine Frage der Erwartungshaltung. Es wird nicht passieren, dass sich hier alle lieb haben und jeder für jeden größtes Verständnis aufbringt. Aber: Es gibt Anforderungen. Und die stehen im Grundgesetz. Da geht es eben auch um Würde. Von beiden Seiten. Wir wollen niemanden umkrempeln, sondern vermitteln. Wenn jemand eine Meinung hat, dann hat er sie. Die können wir selten ändern, aber dann muss er wenigstens darauf achten, dass der Ton der Meinung mit unseren Gesetzen konform ist und nicht rassistisch und/oder diskriminierend ausfällt. Denn er wünscht sich schließlich auch, dass er als Mensch geachtet wird und sich alle an unsere Gesetze halten.

Stichwort Asylverfahren Asylverfahren, also die Entscheidung, wer beispielsweise als Geflüchteter oder Geflüchtete in Deutschland ein Bleibe- oder Aufenthaltsrecht erhält, trifft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dort erfolgt die Asylantragstellung, persönliche Anhörung und die Entscheidung, ob Schutz zu gewähren oder der Asylantrag abzulehnen ist. Für die Unterbringung und Versorgung der Asylantragstellenden sind hingegen die Bundesländer verantwortlich. In Deutschland wurden 2016 insgesamt 745 545 Erst- und Folgeanträge auf Asyl gestellt, die bisher höchste Zahl. Im Zeitraum von Januar bis Mai 2021 lag diese in Deutschland bei 67 656 Anträgen. Lediglich 1491 kommen davon auf das Land Thüringen. Im Altenburger Land wurden 2016, laut Landratsamt, 644 Asylbewerber und -bewerberinnen untergebracht. Im Jahr 2021 sind es, bis Ende Mai, 56 Menschen. Das BAMF erklärt, die Verteilung der Asylsuchenden auf die Bundesländer erfolge nach dem „Königsteiner Schlüssel“. Dieser setzt sich zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl des Landes zusammen.

Von Vanessa Gregor