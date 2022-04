So geht es Speditionen im Altenburger Land mit den gestiegenen Spritpreisen

Altenburg

In diesen Tagen entscheiden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu, doch mal das Auto auf dem Weg zum Job stehenzulassen und doch mal wieder das Rad aus der Garage zu holen oder in die Öffentlichen zu steigen. Was ist aber mit denen, deren Arbeitsplatz hinter dem Steuer ist?

Fragt man Christian Teichmann von der Spedition „Udo Teichmann Transporte“, wie es Speditionen in diesen Zeiten geht, gibt er zuerst einen sehr tiefen Seufzer von sich. „Man versucht, irgendwie zurande zu kommen“, sagt er. „Einen gewissen Teil der gestiegenen Kosten müssen wir an die Kunden weitergeben. Das geht aber nur bedingt.“ Den Rest müssen die Speditionen mit Eigenkapital abfangen.

Einfach ist es momentan wirklich nicht für Spediteure wie Christian Teichmann aus Zehma. Quelle: Mario Jahn

Kunden zeigen noch Verständnis

Aber vor allem kleinere Speditionen wie die seine sehen sich dort einer großen Herausforderung gegenüber. „Noch sind unsere Kunden verständnisvoll. Mal sehen, wie lange.“ Circa zehn Lastwagen fahren für seine Auftraggeber momentan durch die Lande. Auf langfristige Sicht will Teichmann aber auf jeden Fall umsatteln. „Irgendwie weg vom Sprit.“ Und dafür sucht er alternative Antriebstechniken, mit denen er sich technisch anders aufstellen kann.

„Wie es uns geht? Durchwachsen“, sagt Lee Reichelt von der Spedition Reichelt. Schon 2008 und 2009 hat er eine Krise durchlebt, in der die Spritpreise enorm gestiegen waren. Und schon damals hatte er mit seinen Kunden eine Dieselpreis-Gleitklausel eingeführt. „Sprich: Wenn der Diesel einen Euro kostet, bekomme ich einen Euro gezahlt. Kostet er zwei Euro, zahlen mir meine Kunden zwei.“ Manche Kunden passen diese Zahlungen wöchentlich an, bei anderen ergebe sich jedoch ein Problem: „Bei manchen muss ich zwei oder drei Monate vorstrecken. Und das sind bei uns im Unternehmen gleich mal 200.000 oder 300.000 Euro, die man an Liquidität braucht.“ Und auch wenn sich Reichelt momentan in einer Extremsituation befinde, so führe die auch dazu, dass er gute Gespräche mit seinen Kunden führt.

Auftragslage ist höher als sonst

„Viele sind verständnisvoll. Die wissen ja, was los ist.“ Knapp 50 seiner 60 Angestellten sind Fahrer. „Die machen sich natürlich auch Sorgen. Wenn der Liter auf einmal so viel kostet, geht das an keinem Fahrer spurlos vorbei.“ Um Angst um den Job ginge es da nicht unbedingt, denn die Auftragslage ist momentan doch etwas höher, als sie normalerweise um diese Zeit wäre, sagt Reichelt. „Was im Januar und Februar schon gefahren wurde, das ist nicht normal.“

Ohne Lkw-Fahrer wird es eng

Selbst hinter dem Steuer, sitzt Jessica Koch. Und sie steht mit Überzeugung hinter ihrem Job. „Natürlich ist es für Unternehmen und Speditionen momentan nicht einfach aufgrund der Preise. Aber wenn es die Lkw-Fahrer nicht mehr gibt, dann sieht es eng aus.“ Sie selbst ist Nahverkehrsfahrerin und beliefert unter anderem Supermärkte in der Region. Zurzeit ist sie in der aktuellen Staffel der Fernsehshow „Trucker Babes“ zu sehen. Neben ihrem Hauptberuf betreibt Koch außerdem einen Pferdehof. „Aber das mache ich hobbymäßig.“

Von Katharina Stork