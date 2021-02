So geht es weiter mit dem Glasfaser-Internet im Altenburger Land

Altenburger Land

„Wir kriegen das mit, dass die Menschen unter Druck stehen, lieber gestern als heute schnelleres Internet hätten“, sagt Michael Apel, Wirtschaftsförderer des Landkreises. „Wir wissen, dass es nicht die schnellste Lösung ist. Aber das Förderprogramm hat nun einmal seine Vorgaben.“

Sowohl der Osten des Landkreises, als auch der Westen erwarten sehnlichst den Baustart für den Breitbandausbau, der gigabitfähiges Internet in die förderfähigen Haushalte des Altenburger Landes bringen soll.

Vertrag liegt zur Unterzeichnung bei Telekom

Die Kooperationsgemeinschaft Altenburg Ost ist dabei im Dezember des vergangenen Jahres einen großen Schritt weitergekommen, denn da unterzeichnete Landrat Uwe Melzer (CDU) den rund 24 Millionen Euro schweren Vertrag mit der Telekom, die als siegreiches Telekommunikationsunternehmen unter den Bewerbern hervorgegangen ist, die sich auf die Ausschreibung hin gemeldet hatten. Der Vertrag liegt nun zur Gegenzeichnung bei der Telekom Deutschland GmbH und sollte in den kommenden Wochen eintreffen. „Momentan geht das nur auf dem Postweg,“ erklärt Apel.

Sobald jedoch die Unterschrift der Telekom den Vertrag bindend macht, kann die Feinplanung beginnen. „Unmittelbar nach Vertragsabschluss halten wir Beratungsrunden mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden – wenigstens digital“, so Apel. Die Pandemielage und das Infektionsgeschehen sollen das Vorhaben nicht ausbremsen. Falls nötig, sollen auch Informationsveranstaltungen für Bürger des Landkreises digital stattfinden.

Für Glasfaserausbau muss Zustimmung des Eigentümers vorliegen

Nach den Beratungsrunden mit den Bürgermeistern sollen in Eigentümerversammlungen die Hauseigentümer umfassend informiert werden – denn für den Glasfaserausbau ist eine Zustimmung des Eigentümers notwendig.

„Das Glasfaserkabel wird auch direkt auf dem Grundstück der förderfähigen Adresse verlegt, bis zur Telefondose“, erklärt Apel. „Und da werden sich bei den Eigentümern ganz praktische Fragen auftun, die wir dann alle beantworten wollen.“ Zum Beispiel, wenn ein Hof gerade frisch gepflastert wurde oder der Hausflur frisch tapeziert sei. „Wir werden die Vorteile erläutern, die eine Anbindung an das Glasfasernetz mit sich bringt.“

Westhälfte: Landesmittelförderbescheid fehlt noch

Sollte man den Glasfaseranschluss zu einem späteren Zeitpunkt anvisieren, außerhalb des Förderprogramms von Bund und Land, ist ein Eigenanteil des Hausbesitzers fällig, der mehrere hundert Euro ausmacht.

Michael Apel geht davon aus, dass der Vertrag für die Westhälfte des Landkreises ebenfalls im ersten Quartal des Jahres abgeschlossen werden kann. Denn momentan fehlt nur noch der Landesmittelförderbescheid, der in den nächsten Wochen eintreffen sollte. Dieser wurde sofort nach Eintreffen des Bundesmittelförderbescheides beantragt – eine Voraussetzung, um auch den Freistaat um Unterstützung in der Sache schnelleres Internet zu bitten.

Mehrere 100 Seiten: Verträge werden genauestens geprüft

„In den Fördermittelbescheiden stehen außerdem noch Auflagen, die in den Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen aufgenommen werden müssen.“ Der Anbieter, der sich um die Westhälfte kümmert, ist die Thüringer Netkom GmbH. Zu diesen Auflagen gehört beispielsweise der Nachweis, dass der Ausbau in einer gewissen Qualität durchgeführt wurde: Jeder Anschluss soll mindestens eine 50 MBit/s-Leitung vorweisen. Werden die Auflagen nicht erfüllt, könnte dies zur Rückzahlung von Fördermitteln führen. „Das will niemand. Deswegen werden die mehrere 100 Seiten dicken Verträge nebst Anlagen genauestens geprüft“, sagt Apel. Der Vertrag mit der Thüringer Netkom GmbH ist 37,5 Millionen Euro schwer. „Das sind Verträge, die man nicht jeden Tag abschließt.“

Angestrebter Baustart: Ende des Jahres 2021

Der Eigenanteil der Kommunen liegt insgesamt bei unter einer Million Euro. Hier greift der Freistaat Thüringen extra unter die Arme, damit die als finanzschwach eingestuften Kommunen auch vom geförderten Breitbandausbau profitieren können.

Aber die wichtigste Frage: Wann geht es los? „Wir hoffen, dass die letzten erforderlichen Vorarbeiten zügig erledigt werden können.“ Der angestrebte Baubeginn wäre zum Ende des Jahres – aber garantieren kann der Landkreis noch nichts, denn es hängt alles davon ab, wie sich die nächsten Schritte entwickeln. Nach Vertragsschluss hat die Telekom 48 Monate Zeit, um den Ausbau fertig zu stellen. Die Thüringer Netkom GmbH dagegen 45 Monate. Das heißt, die Haushalte, die am Ende des Ausbaus stehen, müssen sich noch gut vier Jahre gedulden.

Hauseigentümer können Festnetzanbieter frei wählen

Die Reihenfolge, in der die verschiedenen Ortschaften mit den begehrten Leitungen versorgt werden, legt das Telekommunikationsunternehmen fest. Der Landkreis wird jedoch prioritäre Wünsche äußern: Schulen, Gewerbegebiete, Ortschaften mit extrem schlechter Versorgung.

Das geplante Glasfasernetz ist ein Open-Access-Netz. Das bedeutet: Unabhängig davon, welches Telekommunikationsunternehmen den Ausbau durchführt, können die Hauseigentümer individuell ihren Festnetzanbieter wählen. Der bessere Internetanschluss kann jedoch gesteigerte monatliche Kosten nach sich ziehen. „Das können schon fünf bis zehn Euro mehr im Monat sein, nach marktüblichen Tarifen.“

Zu schnelle Anschlüsse fallen aus Förderung

Jedoch nicht jeder Haushalt, der sich im Ausbaugebiet befindet, ist automatisch förderfähig. Anschlüsse, die über der Schwelle von 30 MBit/s liegen oder die im Rahmen der Markterkundung für den eigenwirtschaftlichen Ausbau gemeldet wurden, sind nicht Bestandteil des geförderten Ausbaus.

Hier soll das schnelle Internet hin Osthälfte des Altenburger Landes Zur Kooperationsgemeinschaft Altenburg-Ost gehören die Kommunen Altenburg, Fockendorf, Gerstenberg, Göpfersdorf, Gößnitz, Haselbach, Langenleuba-Niederhain, Nobitz, Ponitz, Treben und Windischleuba. Westhälfte des Altenburger Landes Zur Kooperationsgemeinschaft Altenburg-West gehören Lucka, Meuselwitz, Schmölln, Dobitschen, Göhren, Göllnitz, Heukewalde, Heyersdorf, Jonaswalde, Kriebitzsch, Löbichau, Lödla, Mehna, Monstab, Posterstein, Rositz, Starkenberg, Thonhausen und Vollmershain.

