So gestaltete eine Altenburger Lehrerin die große Einheit im Kleinen mit

Altenburg/Quakenbrück

Seit mehr als 30 Jahren ist Deutschland wiedervereint – zumindest auf dem Papier. In den Köpfen der Menschen ist dieser Prozess jedoch vielerorts noch nicht abgeschlossen. „Ich dachte, wir wären jetzt schon weiter“, sagt Monika Schmidt. Die Grundsteine für diese Hoffnung legte die ehemalige Geschichtslehrerin bereits kurz nach der Wende mit einem Projekt „deutsch-deutscher Verbrüderung“, wie sie es rückblickend beschreibt. 15 Jahre lang pflegte sie als Lehrerin am Altenburger Friedrichgymnasium mit Kollegen eine Partnerschaft mit dem Artlandgymnasium im niedersächsischen Quakenbrück – und sorgte so im Kleinen für das Zusammenwachsen der einst durch die innerdeutsche Grenze getrennten Länder.

Der Ursprung des Ganzen lag im mutigen Entschluss einer Familie aus dem Altenburger Land. Die floh vor dem Mauerfall über die Prager Botschaft in die damalige Bundesrepublik, landete letztlich in Quakenbrück. Der Sohn – vor der Flucht ein Schüler am Friedrichgymnasium – hielt Briefkontakt mit seiner ehemaligen Klassenlehrerin und schuf so die Verbindung, aus der nach der Wende die Partnerschaft beider Schulen entwuchs.

Wenn die Uhren anders ticken

Jahr für Jahr traf so jeweils eine Klasse der beiden Schulen aufeinander – entweder in den jeweiligen Heimatstädten oder an anderen prägenden Orten Deutschlands wie etwa Weimar oder am ehemaligen innerdeutschen Grenzposten „Point Alpha“. Das sich über die Jahre herauskristallisierte Motto: „Gemeinsam handeln, voneinander lernen, zusammenwachsen.“ Viel Mühe kostete das – abgesehen vom ewigen Kampf um Fördergelder und gegen die Mühlen der Schulbürokratie – offenbar nicht. Ressentiments habe es in all den Jahren nie gegeben. „Wir haben immer alle unglaublich viel gelacht – auch, weil wir unterschiedlich waren. Und letztlich doch alles Deutsche“, erinnert Schmidt. Die Unterschiede haben eher für Unterhaltung und in Form zwei kleiner Worte auch dafür gesorgt, dass man sich regelmäßig zu eigentlich verabredeten Zeiten verpasste. Denn 18.15 Uhr ist im niedersächsischem Sprachgebrauch nun mal „viertel nach sechs“. Die Thüringer gingen jedoch von „viertel sechs“ aus, was 17.15 Uhr ist.

Und mitunter haben sich die Schüler abseits des offiziellen Programms ihre ganz eigenen Abenteuer organisiert. Monika Schmidt ist besonders ein Besuch im sachsen-anhaltischen Thale ( Landkreis Harz) in Erinnerung geblieben. Denn die Truppe hatte eigentlich eine Jugendherberge reserviert. Doch da im Winter der dortige Fluss über die Ufer trat und auch die Herberge überschwemmte, stand ein ungeplanter Umzug auf dem Programm – nämlich in ein Arbeiterwohnheim. „Das war wie im Knast“, weiß die ehemalige Geschichtslehrerin noch heute. „Man wurde beim Reingehen kontrolliert und auf dem Gelände lief Security herum.“

Die Schüler schreckte das offenbar nicht ab. „Meine Jungs waren richtige Abenteurer“, erzählt Schmidt. Allen voran: Thomas Katrozan, der 2016 mit dem dritten Platz bei „ Deutschland sucht den Superstar“ breitere Bekanntheit als Musiker erlangte. „Der stiftete damals seine Freunde an, nachts abzuhauen und in die Stadt zu gehen.“ Die Suche nach Schlupflöchern offenbarte der Truppe letztlich nur eine einzige Möglichkeit: ein kleines Klofenster. Durch das zwängten sich die Jungs, trieben sich in der Stadt herum und schlichen sich mitten in der Nacht zurück in ihre Betten – doch gar nicht so unentdeckt, wie sie zunächst dachten. Am nächsten Morgen zu den Lehrern gerufen, behaupteten die Strolche, einfach nur geschlafen zu haben. Schmidts abgebrühte Entgegnung: „Ihr wisst nicht zufällig, dass das ganze Objekt videoüberwacht ist?“

„Performance-Kunst“ für die Einheit

Ernsthafte Konsequenzen zog keines dieser Abenteuer nach sich. Es sei immer alles im Rahmen geblieben. Und außerdem waren die Ausflüge nicht nur durch jugendliche Umtriebigkeit geprägt, sondern auch durch ernsthafte Projektarbeit. „Das war teilweise richtige Performance-Kunst“, wie es Schmidt heute mit einem Lachen beschreibt. So gestalteten die Schüler aus beiden Himmelsrichtungen der vereinten BRD eine Landkarte und zogen die ehemalige Grenze mit Streichhölzern. „Die wurden dann angezündet und zack, war die Mauer weg. Ganz simpel, aber klasse“, findet die Lehrerin. Oder die Schüler bauten eine Mauer aus mit Vorurteilen beschriebenen Schuhkartons, die anschließend konsequent eingeschlagen wurde.

„Das alles hat sich gelohnt“, betont Schmidt. „Aber wir haben uns mehr erhofft.“ Letztlich bleibe die Erkenntnis, dass Prozesse wie die deutsche Einheit eine, wenn nicht gar zwei Generationen brauchen, bis sie durchgesickert sind. Die Schulpartnerschaft entpuppte sich als ein Samenbeutel, dessen Inhalt über 15 Jahre in vielen Familien gesät wurde. Und Stück für Stück können nun die Früchte geerntet werden.

Von André Pitz